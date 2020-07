Bắt đối tượng vận chuyển thuê 30.000 viên ma túy tổng hợp

Vào lúc 22h ngày 5/7, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng PC 04 Công an tỉnh Sơn La, làm nhiệm vụ tại bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đã phá thành công chuyên án mang bí số 0720B.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Phàng Lao Bạ (SN 1966, hộ khẩu thường trú tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phàng Lao Bạ cùng tang vật vụ án.

Vật chứng thu giữ gồm 5 bánh ma túy loại Methamphetamine (khoảng 30.000 viên ma túy tổng hợp), cùng một số vật chứng có liên quan khác.

Tang vật thu giữ gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp

Tại cơ quan công an, đối tượng Phàng Lao Bạ khai nhận lợi dụng đêm tối, đường rừng núi đã vận chuyển thuê cho một đối tượng không quen biết từ khu vực biên giới xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu về thị trấn Mộc Châu. Trong lúc đang di chuyển qua địa bàn xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.