Nóng trong ngày: Tên cướp mang bom, mã tấu xông vào HDBank Đồng Nai

Vụ cướp ngân hàng HDBank: Nhân viên Nguyễn Thị Thảo Chi cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, cô đang ngồi gom tiền tại quầy số 4 thì bất ngờ thấy đối tượng cầm quả bom tự chế và cùng mã tấu xông vào. Người này yêu cầu cô phải đưa tiền, nếu không sẽ chém. Đại án Oceanbank: Quá trình thẩm vấn, Nguyễn Xuân Sơn khai đưa hàng trăm tỷ cho Ninh Văn Quỳnh nhưng cựu kế toán trưởng PVN tại phiên tòa đều phủ nhận Đại án Oceanbank: Trong vụ án Oceanbank, ngoài Nguyễn Xuân Sơn, hiện PVN đã có thêm 4 cựu cán bộ bị cơ quan điều tra khởi tố Nổ súng vào 3 người trong taxi: Sáng 2/9, hai đối tượng trong vụ sử dụng súng gây án trên địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã ra đầu thú và giao nộp 2 khẩu súng tự chế là hung khí. Các đối tượng khai do mâu thuẫn với tài xế taxi nên dùng súng giải quyết. Vợ đi làm xa, chồng ở nhà dở trò đồi bại với con gái ruột. Tuấn khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2016 đến cuối tháng 3/2017, Tuấn đã thực hiện 4 lần hành vi thú tính với con gái của mình. Ngày 2/9, Công an huyện Phú Quốc cho biết, tối 1/9, tại thị trấn An Thới xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân do công nhân mâu thuẫn trên bàn nhậu. Hiện công an đang truy tìm hung thủ Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm ở bãi gửi xe thì nhóm côn đồ xông vào hành hung. Công an ở TP.HCM đang vào cuộc điều tra.