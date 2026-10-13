Từ một văn phòng tư vấn thuế đến hệ sinh thái kế toán – pháp lý – trách nhiệm xã hội, hành trình của doanh nhân Nguyễn Văn Được được định hình bởi triết lý “Giữ trọn chữ Tín – Khơi nguồn giá trị”.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng đề cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị, tuân thủ pháp luật không còn đơn thuần là nghĩa vụ, mà trở thành nền tảng tạo dựng uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với Th.S Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, tinh thần thượng tôn pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, chính là một phần cốt lõi của văn hóa kinh doanh hiện đại.

Hơn 16 năm phát triển Trọng Tín, từ một văn phòng tư vấn quy mô nhỏ đến hệ sinh thái hoạt động trong lĩnh vực kế toán, thuế, pháp lý và trách nhiệm xã hội, ông kiên trì theo đuổi con đường lấy chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chữ tín làm nền tảng. Đó cũng là cách ông lựa chọn để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.

Trong tư duy kinh doanh truyền thống, thuế thường được nhìn nhận trước hết như một khoản nghĩa vụ tài chính phải thực hiện. Nhưng khi môi trường kinh doanh thay đổi, yêu cầu về minh bạch ngày càng cao và hoạt động quản trị được số hóa sâu rộng, cách tiếp cận này không còn đủ.

Theo doanh nhân Nguyễn Văn Được, tuân thủ pháp luật thuế không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp, mà còn phản ánh thái độ kinh doanh, năng lực quản trị và mức độ chuyên nghiệp của người đứng đầu.

“Văn hóa kinh doanh hiện đại không thể tách rời nền tảng tuân thủ pháp luật. Doanh nghiệp càng công khai, minh bạch về thuế, càng có cơ hội phát triển ổn định và bền vững”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Thực tế, một doanh nghiệp có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao trong ngắn hạn, nhưng nếu thiếu nền tảng quản trị tuân thủ, những sai sót tích tụ theo thời gian có thể trở thành rủi ro lớn. Những vấn đề tưởng như nhỏ trong kê khai, hạch toán hay thực hiện nghĩa vụ thuế, nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu.

Đáng chú ý, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, tiếp cận các nguồn vốn và hợp tác với đối tác trong, ngoài nước, tính minh bạch về tài chính và pháp lý có ý nghĩa ngày càng lớn. Một hệ thống sổ sách rõ ràng, hồ sơ thuế đầy đủ và quy trình quản trị chặt chẽ giúp doanh nghiệp chủ động giải trình, kiểm soát rủi ro và tạo dựng niềm tin với các bên liên quan.

Ở góc nhìn đó, tuân thủ pháp luật không nên được xem là phần việc riêng của bộ phận kế toán hay một khoản chi phí cần giảm thiểu bằng mọi cách. Đó phải là một cấu phần trong chiến lược quản trị, được tính đến ngay từ khi doanh nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh, tổ chức vận hành và hoạch định kế hoạch tăng trưởng.

Với ông Nguyễn Văn Được, lựa chọn con đường phát triển bền vững đồng nghĩa với việc không đánh đổi những nguyên tắc pháp lý và đạo đức nghề nghiệp lấy lợi ích trước mắt. Bởi giá trị của doanh nghiệp không chỉ nằm ở doanh thu hay quy mô tài sản, mà còn ở khả năng duy trì hoạt động ổn định, có trách nhiệm và tạo dựng niềm tin lâu dài.

Khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và thuế, ông Nguyễn Văn Được lựa chọn một hướng đi gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

Ở nhóm doanh nghiệp này, nguồn lực dành cho quản trị thường có giới hạn. Người đứng đầu phải đồng thời giải quyết nhiều bài toán về vốn, nhân sự, thị trường và vận hành, trong khi các quy định kế toán, thuế và pháp luật kinh doanh liên tục đòi hỏi phải cập nhật. Nếu thiếu sự hỗ trợ chuyên nghiệp, doanh nghiệp dễ gặp khó khăn trong việc kiểm soát nghĩa vụ pháp lý và nhận diện những rủi ro có thể phát sinh.

Từ nền tảng chuyên môn về kế toán, thuế và pháp luật, ông Được lựa chọn xây dựng dịch vụ tư vấn theo hướng chuyên nghiệp, đặt chuẩn mực nghề nghiệp và lợi ích dài hạn của khách hàng làm trọng tâm.

Năm 2010, Trọng Tín chính thức đặt những viên gạch đầu tiên trên thị trường đại lý thuế Việt Nam. Khởi đầu từ quy mô một văn phòng tư vấn nhỏ, doanh nghiệp từng bước xây dựng thương hiệu bằng các dịch vụ chuyên môn, hướng tới hỗ trợ khách hàng quản lý nghĩa vụ thuế, hoàn thiện hệ thống kế toán và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Sau hơn 16 năm phát triển, mô hình Trọng Tín được mở rộng thành hệ sinh thái gồm ba trụ cột có chức năng bổ trợ lẫn nhau.

Sự kết hợp giữa kế toán, thuế và pháp lý tạo điều kiện để hệ sinh thái cung cấp các giải pháp có tính liên kết, thay vì xử lý từng vấn đề một cách rời rạc. Khi hoạt động kế toán được đặt trong mối quan hệ với nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật liên quan, doanh nghiệp có thêm cơ sở để rà soát quy trình, nhận diện rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị.

Cùng với quá trình mở rộng hoạt động, Trọng Tín phát triển mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên, bên cạnh trụ sở chính tại TP.HCM. Hệ thống đã đồng hành với hàng nghìn khách hàng, từ doanh nghiệp SMEs đến các tổng công ty, tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đằng sau sự mở rộng về quy mô là lựa chọn phát triển dựa trên chuyên môn và uy tín. Với ông Nguyễn Văn Được, tăng trưởng không chỉ là mở rộng thị trường hay gia tăng số lượng khách hàng, mà còn là khả năng nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin và tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Một trong những vấn đề được ông Nguyễn Văn Được lưu ý là việc nhiều doanh nghiệp vẫn giao gần như toàn bộ công tác kế toán, thuế cho bộ phận chuyên môn, trong khi người đứng đầu chưa dành sự quan tâm tương xứng đến các nghĩa vụ pháp lý của chính doanh nghiệp mình.

Cách tổ chức này có thể khiến những sai sót trong quy trình vận hành không được phát hiện sớm. Khi các vấn đề tích tụ qua nhiều kỳ kế toán, việc khắc phục có thể trở nên phức tạp, tốn kém và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Theo quan điểm của ông Được, xây dựng văn hóa tuân thủ phải bắt đầu từ nhận thức của người lãnh đạo. Người đứng đầu không nhất thiết trực tiếp thực hiện mọi nghiệp vụ kế toán hay thuế, nhưng cần hiểu những nguyên tắc cơ bản, thiết lập cơ chế kiểm soát phù hợp và bảo đảm các bộ phận liên quan phối hợp hiệu quả.

Khi tuân thủ pháp luật được xác định là nguyên tắc quản trị, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để chuẩn hóa quy trình, phân định trách nhiệm, kiểm soát chứng từ và rà soát các nghĩa vụ định kỳ. Quan trọng hơn, việc thực hiện đúng quy định không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động của một cá nhân, mà trở thành trách nhiệm xuyên suốt trong tổ chức.

Yêu cầu này càng đáng chú ý trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý tài chính và thuế. Dữ liệu điện tử, hóa đơn điện tử và các hệ thống quản lý số đặt ra yêu cầu cao hơn về tính nhất quán, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Trong môi trường đó, việc quản trị thuế không thể chỉ dừng ở khâu hoàn thiện hồ sơ khi đến hạn kê khai hoặc chờ cơ quan chức năng kiểm tra. Doanh nghiệp cần chủ động cập nhật chính sách, rà soát quy trình và nhận diện rủi ro ngay trong quá trình vận hành.

Lịch sử tuân thủ tốt, hệ thống tài chính minh bạch và hồ sơ pháp lý rõ ràng cũng là những yếu tố có thể hỗ trợ doanh nghiệp khi làm việc với ngân hàng, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh. Ngược lại, những sai sót kéo dài có thể làm phát sinh chi phí khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín và hạn chế cơ hội hợp tác.

Từ góc nhìn của một người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kế toán, thuế và pháp lý, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy xử lý vi phạm sang tư duy chủ động phòng ngừa rủi ro. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trước những hệ quả pháp lý, mà còn là cách xây dựng nền tảng quản trị chuyên nghiệp cho quá trình phát triển dài hạn.

Với doanh nhân Nguyễn Văn Được, triết lý “Giữ trọn chữ Tín – Khơi nguồn giá trị” không chỉ gắn với quan hệ giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng. Đó còn là định hướng xuyên suốt trong cách xây dựng tổ chức, lựa chọn phương thức tăng trưởng và xác lập trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, thuế và pháp lý, niềm tin được hình thành từ những yếu tố cụ thể: năng lực chuyên môn, tính chính xác, sự thận trọng, khả năng bảo mật và trách nhiệm đối với những vấn đề khách hàng giao phó. Một lời tư vấn chỉ có giá trị khi được xây dựng trên cơ sở chuyên môn và quy định pháp luật; một mối quan hệ hợp tác chỉ bền vững khi các bên cùng tôn trọng cam kết.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, từ thiện và trách nhiệm xã hội là một trụ cột của hệ sinh thái Trọng Tín cho thấy trách nhiệm cộng đồng. Theo cách tiếp cận này, doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua kết quả kinh doanh, mà còn qua cách sử dụng năng lực và nguồn lực của mình để đóng góp cho xã hội.

Những dấu ấn được doanh nghiệp công bố trong quá trình hoạt động cũng là một phần ghi nhận hành trình phát triển đó. Trọng Tín và cá nhân ông Nguyễn Văn Được đã nhận nhiều bằng khen trong lĩnh vực thuế, phát triển kinh tế, khởi nghiệp và hoạt động doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã hai lần được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục liên quan đến lĩnh vực thuế.

Ngoài ra, Trọng Tín được UBND TP.HCM tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển” giai đoạn 2023–2025; được chứng nhận là Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2024 và có dịch vụ kế toán, thuế tiêu biểu năm 2025.

Những ghi nhận này cần được nhìn trong tổng thể hành trình phát triển của doanh nghiệp, nơi năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm nghề nghiệp là những yếu tố quyết định khả năng duy trì uy tín lâu dài.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, câu chuyện của Nguyễn Văn Được gợi mở một vấn đề rộng hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp: trong một nền kinh tế hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, văn hóa kinh doanh không thể chỉ được đo bằng tốc độ mở rộng thị trường hay quy mô lợi nhuận. Năng lực tuân thủ pháp luật, sự minh bạch trong quản trị và trách nhiệm với khách hàng, đối tác, xã hội ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng của sức cạnh tranh. Bởi sau cùng, một doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng khát vọng làm giàu, nhưng để đi đường dài, doanh nghiệp cần một nền tảng đủ vững chắc. Với doanh nhân Nguyễn Văn Được, nền tảng ấy bắt đầu từ chữ tín và được củng cố bằng tinh thần thượng tôn pháp luật.