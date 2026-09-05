PV: Đã khá lâu anh mới trở lại màn ảnh rộng. Trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, anh cùng lúc đảm nhận vai Hữu tướng quân và đạo diễn hành động. Hai công việc này đặt ra thử thách như thế nào?

Johnny Trí Nguyễn: Trong Hộ linh tráng sĩ, tôi có hai vai trò. Một là đạo diễn hành động, hai là tham gia diễn xuất.

Thực ra ban đầu tôi đã từ chối vai diễn. Tôi thấy riêng quá trình làm đạo diễn hành động đã phải bỏ rất nhiều công sức. Đây là một bộ phim lớn, phần hành động cũng rất quan trọng nên lúc đầu tôi muốn tập trung cho việc đó.

Nhưng cuối cùng, phía sản xuất và đạo diễn sắp xếp lịch trình để tôi vẫn có thể làm cả hai vai trò.

Khi đảm nhận cả hai thì công tác chuẩn bị, thời gian thực hiện chắc chắn khó hơn. Với phần hành động, một trong những nhiệm vụ lớn là làm sao đào tạo được các diễn viên gần như từ con số 0.

Không phải tất cả, nhưng rất nhiều diễn viên có những vai hành động lớn trong phim vốn không phải võ sĩ. Vì vậy, ê-kíp hành động phải làm sao để họ có thể thực hiện tốt nhất phần của mình.

Chúng tôi có khoảng 5 tháng để tập luyện võ thuật. Có thể nói gần như phải đưa những người chưa có nền tảng võ thuật đến mức khi xuất hiện trên phim, khán giả tin họ là những người thực sự biết chiến đấu, thậm chí là những cao thủ trong thế giới của bộ phim.

Những diễn viên như Thiên Tú hay Tuấn Trần có lẽ sẽ kể câu chuyện ấy rõ hơn, bởi chính họ là những người trải qua quá trình đi từ những bước đầu tiên.

Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu Tướng quân trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

PV: Một phim đặt trong bối cảnh lịch sử khiến việc thiết kế võ thuật khác thế nào so với những tác phẩm hành động anh từng thực hiện?

Johnny Trí Nguyễn: Tôi phải nghiên cứu xem trong bối cảnh, thời điểm đó, hình thức hành động và võ thuật nên được thể hiện thế nào để phù hợp nhất với kịch bản.

Đây không phải một bộ phim chưởng hay phim kiếm hiệp theo kiểu bay nhảy. Bộ phim hướng tới cảm giác khá thật, nên câu hỏi đặt ra là con người trong thế giới ấy sẽ chiến đấu như thế nào.

Phần đó khó.

Bây giờ, nếu muốn làm những thứ bay nhảy hay tạo ra hình ảnh fantasy, với khoa học kỹ thuật, công nghệ, thậm chí AI và nhiều phương tiện hiện đại, đôi khi lại đơn giản hơn.

Nhưng làm sao để một cảnh chiến đấu khiến khán giả cảm giác nó thật thì khó hơn. Muốn vậy, các diễn viên phải tập luyện. Mình phải có một quá trình nghiên cứu và chuẩn bị từ nền tảng.

Đó là một trong những thử thách đối với tôi, với diễn viên và cả đoàn phim.

PV: Trong số những diễn viên anh trực tiếp huấn luyện, ai khiến anh ấn tượng nhất về quá trình thay đổi?

Johnny Trí Nguyễn: Mỗi người có một khía cạnh đáng khen. Nhưng nếu nói người siêng năng nhất, đồng thời cũng là người mà ban đầu tôi nghĩ sẽ khó để đạt yêu cầu nhất, thì đó là Thiên Tú.

Khi bước vào phim, cô ấy chưa từng tập võ. Có thể nói vui là một “bánh bèo 100%”, nghĩa là gần như không biết gì về võ thuật. Trong khi nhân vật của cô ấy lại là một cao thủ trong phim. An Nhiên phải là người rất giỏi chiến đấu. Đó là một điều khiến tôi lo ngại nhất lúc đầu.

Nhưng bài toán ở đây là mình không thể đơn giản đưa một người giỏi võ vào vai này. Đây là nhân vật quan trọng, bắt buộc phần diễn xuất phải tốt. Vì thế, cần một người có khả năng diễn xuất, sau đó phải đào tạo để người đó có thể trở thành một nhân vật biết võ trên màn ảnh.

Qua quá trình tập luyện, tôi có thể nói Thiên Tú là một trong những người chịu khó và siêng năng nhất. Cô ấy bắt đầu gần như từ con số 0, không biết gì, rồi phải học từng thứ. Đó là một trong những quá trình khiến tôi ấn tượng.

PV: Việc một diễn viên từ không biết võ phải biến thành người khiến khán giả tin là cao thủ có phải cũng là thử thách thú vị với người làm hành động?

Johnny Trí Nguyễn: Đúng vậy. Đó chính là lý do quá trình đào tạo diễn viên quan trọng.

Nếu ngay từ đầu mình chỉ tìm một người biết võ nhưng người đó không thể đáp ứng phần diễn xuất thì nhân vật cũng không hoàn chỉnh. Ngược lại, nếu một người diễn rất tốt nhưng phần võ thuật lại hoàn toàn không được chuẩn bị, đến khi lên phim khán giả sẽ nhìn ra ngay.

Vì vậy, cần thời gian để hai phần đó gặp được nhau.

Khi một diễn viên thực sự đi qua quá trình tập luyện, cơ thể, phản xạ và cách họ cầm vũ khí hay di chuyển đều thay đổi. Lúc đó, máy quay mới có thể ở gần hơn, nhìn thấy gương mặt họ trong cảnh đánh và khán giả mới cảm nhận được nhân vật ấy đang thực sự hành động. Tôi nghĩ đó cũng là điều đáng giá trong quá trình làm bộ phim này.

PV: Cảm giác trở lại trường quay với tư cách diễn viên sau một thời gian dài có khác so với trước?

Johnny Trí Nguyễn: Với dự án này, vai trò của tôi khá đặc biệt. Hữu tướng quân không phải nhân vật trung tâm duy nhất của phim nhưng là một trong những tráng sĩ, nên thời gian tham gia và quá trình tạo dựng nhân vật cũng nhiều.

Đối với tôi, nhân vật nào mà mình càng xây dựng được gần gũi với mình, càng tìm được điểm đồng cảm thì càng dễ bước vào nhân vật.

Hữu tướng quân trong phim có một số điểm khá khớp với cuộc sống của tôi ngoài đời. Anh ấy là một võ tướng, một người đi với võ thuật trên một hành trình rất dài. Tôi cũng gắn với võ thuật từ nhỏ.

Vì vậy, ở nhân vật có những điều khiến tôi cảm thấy gần gũi. Đó cũng là một yếu tố hấp dẫn tôi khi nhận vai.

Johnny Trí Nguyễn và loạt phim võ thuật làm nên tên tuổi.

PV: Khán giả vẫn tò mò những năm anh không xuất hiện nhiều trên màn ảnh đã diễn ra như thế nào. Quãng thời gian đó thay đổi anh ra sao?

Johnny Trí Nguyễn: Khi đóng phim, tôi dành phần lớn thời gian sống trong nhân vật. Nếu cứ đi liên tục từ dự án này sang dự án khác, mình gần như chuyển từ một bản ngã này sang một bản ngã khác.

Khi không còn phải nối tiếp hết phim này đến phim khác, tôi có thời gian trở về gần hơn với chính mình, sống với thế giới và tâm hồn của mình một cách trọn vẹn hơn.

PV: Một ngày bình thường của anh nếu không đóng phim sẽ diễn ra như thế nào?

Johnny Trí Nguyễn: Võ thuật vẫn chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi.

Hiện tại, tôi đang dành rất nhiều năng lượng để tạo ra những sân chơi, những giải đấu. Ví dụ hôm nay tôi hoàn thành sự kiện này, ngày mai lại có một sự kiện thi đấu võ thuật mà tôi tổ chức.

Ngoài chuyện bản thân tập luyện, tôi muốn tạo thêm sân chơi và môi trường để đào tạo các bạn. Với tôi, võ thuật hay võ đạo đã đi cùng mình rất lâu. Nó góp phần tạo nên những gì khán giả nhìn thấy ở tôi và những trải nghiệm mà tôi có.

Võ thuật vừa có kỷ luật, vừa có nền tảng văn hóa, đồng thời có thể tạo nên sự tự tin cho một con người. Tôi muốn hướng những điều đó đến mọi người. Tôi xem đó giống như một món quà mình có thể chia sẻ.

PV: Có giai đoạn anh không đóng phim, ngoại hình cũng thay đổi nên nhiều khán giả nghĩ anh đã giải nghệ. Anh có từng nghĩ đến chuyện dừng hẳn điện ảnh để chỉ tập trung cho võ thuật?

Johnny Trí Nguyễn: Tôi không có một hình thức gọi là “giải nghệ” thật sự.

Trước đây, tôi thường có một sự thôi thúc rằng mình phải thực hiện từ bước này sang bước khác một cách liên tục.

Ví dụ làm xong phim này thì phải có phim khác để chuẩn bị, rồi mình lại làm tiếp. Có nghĩa là nhu cầu tiếp tục công việc lúc đó rất lớn. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu nghĩ mình muốn đóng góp vào một điều gì đó thực sự có giá trị hay không.

Không nhất thiết lúc nào mình cũng phải làm thêm một tác phẩm chỉ để có một sản phẩm giải trí.

Từ lúc đó, cuộc sống của tôi có thể nói là chậm hơn.

Nếu mình muốn đem giá trị đến cho người khác thì trước hết cuộc sống của mình cũng phải có giá trị. Tôi muốn trải nghiệm quãng thời gian đó ở mức sâu sắc hơn.

Khi bước ra ngoài phim ảnh, mình có thể tổ chức những giải đấu, sáng tạo những thứ khác. Mình vẫn được sống trong những môi trường rất sôi động và cảm nhận năng lượng của mình được lan tỏa.

Nó vẫn để lại dấu ấn, chỉ là theo một hình thức khác.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ về quãng thời gian nghỉ đóng phim

PV: Dự án này có tạo cảm hứng để anh tiếp tục nhận phim trong tương lai gần, hay sau đó anh lại dành thời gian cho những công việc khác?

Johnny Trí Nguyễn: Làm phim có những vai trò nhẹ, nhưng cũng có những vai trò rất nặng. Ví dụ như anh Nguyễn Phan Quang Bình là đạo diễn phim này. Làm xong một bộ phim lớn, một người hoàn toàn có thể nói: “Chắc có lẽ không làm phim nữa”. Chuyện đó rất bình thường.

Trên thế giới cũng có những đạo diễn khoảng 10 năm mới thực hiện một bộ phim. Làm xong họ có thể cảm thấy quá sức, không muốn làm nữa. Nhưng rồi 10 năm sau, sự sáng tạo lại trỗi dậy và họ tiếp tục.

Tôi không nói rằng mình sẽ tiếp tục đóng phim ngay hay sẽ lại dừng. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện, rất nhiều cái duyên, đặc biệt với những bộ phim có giá trị văn hóa chứ không đơn thuần là một tác phẩm giải trí.

Nếu bộ phim này được tiếp nối bằng sức mạnh và sự ủng hộ của khán giả, sự ủng hộ đó tạo nên sức hấp dẫn để mọi người tiếp tục đầu tư vào phim lịch sử, tôi nghĩ đó là một trong những điều kiện lớn nhất để chúng ta có thêm những tác phẩm như thế này.

Chúng ta có thể có những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc nằm trong sách, trong tài liệu, trong các bài viết. Nhưng tôi nghĩ không có nhiều hình thức có thể đưa những câu chuyện ấy đến với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, một cách nhanh và trực quan như điện ảnh.

PV: Xin cảm ơn anh!