Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, Thuế TP Hà Nội đang tích cực triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" theo Quyết định số 595/QĐ-СТ ngày 08/5/2026 của Cục Thuế. Đây là bước đi quan trọng của cơ quan thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua chiến dịch, cơ quan thuế tập trung rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, kịp thời xử lý các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục vụ mục đích vi phạm pháp luật.



Việc làm sạch dữ liệu sẽ giúp giảm hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hoàn thành thủ tục giải thể, chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động kinh doanh theo quy định; đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi trốn thuế, gian lận và chiếm đoạt tiền thuế. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng để đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu và tự động hóa công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian tới.

Để bảo đảm quyền lợi của mình, người nộp thuế cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời và xử lý dứt điểm, làm sạch hồ sử thuế. Đồng thời, tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân và thông tin cá nhân nhằm thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định của pháp luật. Người nộp thuế cũng nên thường xuyên tra cứu thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cần trình báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý kịp thời.

Việc để tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký bị kéo dài có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, tiễn xử phạt vi phạm hành chính, gia tăng chi phí tuân thủ và nhiều rủi ro pháp lý về sau cho người nộp thuế. Đối với các trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp để hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ, tính chất vi phạm để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Chung tay làm sạch mã số thuế – Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch Để việc làm sạch mã số thuế được chính xác kịp thời và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người nộp thuế cần có sự tham gia đồng hành, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mỗi người dân.