Sau nhiều năm làm việc xa quê, chị Trần Thị Mỹ Lệ bất ngờ nhận được giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền” do Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Number 1 tổ chức. Với chị, phần thưởng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là động lực để tiếp tục xây dựng tương lai.

"Lúc đó tôi không tin. Thật sự không tin chút nào. Tôi nghĩ chắc ai gửi nhầm hoặc nhắn trêu", chị nhớ lại.



Giữa tiếng máy móc và guồng quay công việc đang dang dở, chị cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục làm việc. Với chị, hoàn thành ca làm hôm ấy còn thực tế hơn nhiều so với việc bất ngờ nhận được một giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.



Vài tiếng sau, điện thoại lại reo. Đầu dây bên kia là người từ ban tổ chức chương trình gọi đến để xác minh và hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.



Nhưng sự nghi ngờ vẫn chưa biến mất. Một cuộc gọi. Rồi cuộc gọi thứ hai. Đến cuộc gọi thứ ba, chị mới bắt đầu nghĩ: "Hay là mình thật sự trúng?"



Thế nhưng đến tối hôm đó, sau khi tan ca, tự mình truy cập website chương trình và nhìn thấy chính số điện thoại của mình xuất hiện trong danh sách trúng giải Đặc biệt, chị mới vỡ òa.



"Một lúc lâu tôi không nói gì. Tim đập nhanh lắm nhưng vẫn cứ nghĩ không biết có thật không”, chị Lệ kể.

Nhưng cũng phải mất gần một tuần sau đó, cảm giác hoài nghi mới dần nhường chỗ cho niềm vui thật sự. Người đầu tiên chị chia sẻ tin vui là chị gái ở quê.



"Tôi gọi cho chị gái. Mà lúc gọi xong, cả hai chị em vẫn cứ tự hỏi: Có thật không vậy?”



Chị Lệ là khách hàng đầu tiên trong hè năm nay trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền" do Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 triển khai trên toàn quốc trong hè năm nay.



Hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng còn lại tiếp tục được quay số ngẫu nhiên tìm khách hàng may mắn trúng thưởng vào ngày 20/7 và 4/9 tới đây.

Điều khiến chị Lệ bất ngờ nhất là vận may lần này lại đến từ một sản phẩm đã gắn bó với mình nhiều năm: Nước tăng lực Number 1.



Là công nhân tại một công ty gỗ, những ca làm kéo dài từ sáng đến tối khiến chị quen với cảm giác cơ thể rã rời, tinh thần xuống sức giữa guồng quay công việc.

Những lúc như thế, Number 1 không đơn thuần là một loại nước uống giúp tỉnh táo, mà đã trở thành người bạn quen thuộc, tiếp thêm năng lượng để chị hoàn thành trọn vẹn những ca làm dài.



"Mỗi khi mệt, tôi thường uống Number 1 để lấy lại sự tỉnh táo và có sức làm tiếp. Uống riết thành quen, giống như một phần trong nhịp làm việc hằng ngày vậy", chị chia sẻ.



Chị cũng không phải người thường xuyên săn các chương trình khuyến mãi hay kỳ vọng vào vận may. Khi thấy chương trình “Xé ngay trúng liền” của Number 1 trong hè năm nay, chị tham gia đơn giản vì đã có thói quen xé nhãn và nhắn tin dự thưởng.

Trước đó, chị từng vài lần nhận được những phần thưởng nhỏ là thẻ nạp điện thoại trị giá 10.000 đồng nên càng không nghĩ mình có thể chạm tới giải thưởng lớn nhất.



"Hôm đó tôi cũng xé nhãn và nhắn tin tham gia chương trình như mọi lần thôi. Không mong gì nhiều”, chị nhớ lại.



Nhưng lần này, thứ chờ chị ở đầu dây bên kia lại là một cơ hội đủ lớn để thay đổi kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Ở tuổi 26, chị Lệ cũng giống nhiều lao động trẻ khác: rời quê đi làm, tự lo cho cuộc sống, tích góp từng chút một và luôn ấp ủ những dự định cho tương lai tốt đẹp hơn.



Gia đình chị có bảy người, hiện vẫn sinh sống tại quê nhà. Còn chị chọn Đồng Nai làm việc để gây dựng cuộc sống của riêng mình.



Ngoài công việc ở công ty gỗ, chị Lệ còn góp vốn cùng bạn mở một tiệm làm tóc nhỏ, một dự án chị âm thầm theo đuổi nhiều năm nay.

Ban ngày là những giờ làm việc tất bật trong xưởng, ban tối là những tính toán cho tương lai. Trên hành trình ấy, Number 1 không chỉ giúp chị có thêm năng lượng để vượt qua những ca làm dài, mà giờ đây còn bất ngờ mang đến một "cú hích" để giấc mơ ấy tiến nhanh hơn.



Tiệm tóc đã hoạt động một thời gian nhưng kế hoạch nâng cấp nhiều lần phải gác lại vì thiếu vốn.



"Tôi muốn sửa sang lại tiệm, đầu tư thêm thiết bị để nâng cấp dịch vụ hơn nhưng chưa có điều kiện", chị thổ lộ.



Giải thưởng 100 triệu đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền” đến đúng lúc chị cần thêm nguồn lực để đưa kế hoạch còn dang dở tiến lên.

"Tôi rất vui. Đây là số tiền rất lớn với tôi. Tôi sẽ dùng để nâng cấp tiệm tóc, đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ khách hàng tốt hơn." Phần còn lại, tôi dự định gửi về quê biếu bố mẹ một chút”, chị Lệ tiết lộ.



"100 triệu đồng không làm cuộc sống của tôi thay đổi chỉ sau một ngày, nhưng nó giúp giấc mơ tôi theo đuổi bấy lâu có thể bắt đầu sớm hơn”, chị tâm sự.



Với chị Lệ, giải thưởng lần này không chỉ là một khoản tiền bất ngờ, mà còn đưa những dự định đang dang dở trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Đôi khi, những bước ngoặt lớn trong cuộc sống lại bắt đầu từ những điều rất quen thuộc: một ngày làm việc bình thường, một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng, và một cơ hội bất ngờ xuất hiện.



Với nhiều người lao động như chị Lệ, Number 1 từ lâu không chỉ là thức uống quen thuộc để tiếp năng lượng giữa những ca làm dài, mà còn là một phần của hành trình bền bỉ mưu sinh và nuôi dưỡng những dự định cho tương lai.



Trong hè này, sau chị Lệ, vẫn còn hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng đang chờ những chủ nhân tiếp theo. Và biết đâu, chỉ từ một lần xé nhãn quen thuộc, một kế hoạch còn dang dở của ai đó cũng sẽ có cơ hội bước nhanh hơn về phía trước.

Cách tham gia rất đơn giản. Không cần tải ứng dụng hay tạo tài khoản, người chơi sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã rồi nhập trực tiếp trên website https://xengaytrunglien.com/ hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức.



Các buổi livestreams quay số tìm khách hàng may mắn trúng 02 giải Đặc biệt còn lại sẽ diễn ra vào các ngày ngày 20/07 và 4/09 và công khai trên Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Tác giả: Nguyên Vỹ