Trong gần 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng, xuất khẩu, việc làm và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không còn chỉ là thu hút thêm vốn mà phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và mức độ lan tỏa của dòng vốn này.

Phát biểu tại tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho rằng, chính sách thu hút FDI trong hơn 40 năm qua là một chiến lược đúng đắn, giúp huy động nguồn lực lớn cho phát triển. Tuy nhiên, hạn chế nổi bật là khả năng lan tỏa tới khu vực kinh tế trong nước còn chưa tương xứng.

“Trong bối cảnh đó, việc phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc thu hút được nhiều hơn về quy mô vốn như giai đoạn trước, mà phải hướng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực nước ngoài với nguồn lực trong nước nhằm gia tăng nội lực của nền kinh tế”, bà Thủy nhấn mạnh.

Theo bà Bùi Thu Thủy, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện 6 chuyển đổi lớn về tư duy. Đó là chuyển từ “thu hút đầu tư nước ngoài” sang “phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”; từ coi trọng quy mô, số lượng vốn sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; thay đổi cơ chế ưu đãi theo hướng gắn với kết quả đầu ra, công nghệ, chuyển giao công nghệ và mức độ lan tỏa.