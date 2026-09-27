Festival Thăng Long – Hà Nội 2026: Thanh âm Gốm – Khi đất kể chuyện làng nghề

VOV.VN - Tối 19/9, chương trình nghệ thuật Thanh âm Gốm mang đến một cách kể mới về sức sống của làng nghề truyền thống. Bằng ánh sáng, âm nhạc và những âm thanh mộc mạc phát ra từ chất liệu gốm, câu chuyện về đất, lửa và bàn tay người thợ được đánh thức, tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc cho công chúng.