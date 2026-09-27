VOV.VN - Từ văn hóa Fandom đến Fandom Yêu nước, người Việt đang chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo ký ức quốc gia, đưa truyền thống yêu nước - di sản dân tộc hòa vào dòng chảy cuộc sống đương đại theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.
VOV.VN - NSND Quang Thọ và NSƯT Đăng Dương lần đầu chia sẻ câu chuyện ký ức Đường chúng ta đi của hai thầy trò tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du.
VOV.VN - NSND Quang Thọ và NSƯT Đăng Dương lần đầu chia sẻ câu chuyện ký ức Đường chúng ta đi của hai thầy trò tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du.
VOV.VN - Tối 19/9, đêm bế mạc Hanoi Jazztival 2026 diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Liên hoan đầu tiên được lan tỏa mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong lòng công chúng và mở ra điểm hẹn Jazz quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
VOV.VN - Tối 19/9, đêm bế mạc Hanoi Jazztival 2026 diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Liên hoan đầu tiên được lan tỏa mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong lòng công chúng và mở ra điểm hẹn Jazz quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
VOV.VN - Tối 19/9, chương trình nghệ thuật Thanh âm Gốm mang đến một cách kể mới về sức sống của làng nghề truyền thống. Bằng ánh sáng, âm nhạc và những âm thanh mộc mạc phát ra từ chất liệu gốm, câu chuyện về đất, lửa và bàn tay người thợ được đánh thức, tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc cho công chúng.
VOV.VN - Tối 19/9, chương trình nghệ thuật Thanh âm Gốm mang đến một cách kể mới về sức sống của làng nghề truyền thống. Bằng ánh sáng, âm nhạc và những âm thanh mộc mạc phát ra từ chất liệu gốm, câu chuyện về đất, lửa và bàn tay người thợ được đánh thức, tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc cho công chúng.
VOV.VN - Ngày 19/9, Hanoi Jazztival 2026 mang đến trải nghiệm nghệ thuật đầy ngẫu hứng cho người dân và du khách với Street Jazz sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm và cuộc đối thoại âm nhạc "Jazz và Di sản" ấn tượng của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cùng Đàn Đó Band.
VOV.VN - Ngày 19/9, Hanoi Jazztival 2026 mang đến trải nghiệm nghệ thuật đầy ngẫu hứng cho người dân và du khách với Street Jazz sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm và cuộc đối thoại âm nhạc "Jazz và Di sản" ấn tượng của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cùng Đàn Đó Band.
VOV.VN - Văn hóa Fandom tại Việt Nam đang trải qua bước chuyển mình từ tự phát đến lực lượng thúc đẩy công nghiệp sáng tạo. Qua các chiến dịch truyền thông quảng bá quy mô lớn hay các hoạt động ý nghĩa, cộng đồng người hâm mộ V-Pop khẳng định tư duy quản trị bài bản, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa.
VOV.VN - Văn hóa Fandom tại Việt Nam đang trải qua bước chuyển mình từ tự phát đến lực lượng thúc đẩy công nghiệp sáng tạo. Qua các chiến dịch truyền thông quảng bá quy mô lớn hay các hoạt động ý nghĩa, cộng đồng người hâm mộ V-Pop khẳng định tư duy quản trị bài bản, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa.
VOV.VN - Chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ hay các hoạt động trải nghiệm cuối tuần tại Không gian văn hóa Hồ Văn đã và đang trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, đưa giá trị nghệ thuật đích thực chạm tới công chúng và du khách.
VOV.VN - Chuỗi chương trình nghệ thuật cộng đồng tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ hay các hoạt động trải nghiệm cuối tuần tại Không gian văn hóa Hồ Văn đã và đang trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, đưa giá trị nghệ thuật đích thực chạm tới công chúng và du khách.
VOV.VN - Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội không dừng lại ở những định hướng trên trang giấy, mà đang thấm sâu vào đời sống học đường.
VOV.VN - Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội không dừng lại ở những định hướng trên trang giấy, mà đang thấm sâu vào đời sống học đường.
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