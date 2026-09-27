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1 năm 6 tháng
Ngày đổi mật khẩu
T3, 09/22/2026 - 09:54
Submitted by vantoan on T7, 09/26/2026 - 09:10
VOV.VN - Từ văn hóa Fandom đến Fandom Yêu nước, người Việt đang chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo ký ức quốc gia, đưa truyền thống yêu nước - di sản dân tộc hòa vào dòng chảy cuộc sống đương đại theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.
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Tác giả
Hoàn Yến/VOV.VN
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