中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

100% cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia Ngày hội toàn dân

Chủ Nhật, 20:13, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến 19h tối nay (15/3), 100% cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Hòa chung không khí cả nước hướng về ngày hội toàn dân, từ sáng sớm nay, cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng 3 Hải quân đã có mặt đông đủ, thực hiện các bước theo quy định trước khi tiến hành bỏ phiếu. Từng cử tri nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các cử tri là cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xếp hàng lần lượt bỏ phiếu

Trước đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Công tác kiểm phiếu được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đúng quy trình, thủ tục.

Các tổ bầu cử được thành lập đúng quy định, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo đúng quy trình. Công tác bầu cử tại Vùng 3 Hải quân được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến thời điểm này, hơn 3.000 cử tri trong các đơn vị đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công của Ngày hội non sông.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng 3 Hải quân (đang đứng) kiểm tra công tác kiểm phiếu tối nay.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng 3 Hải quân cho biết, đến thời điểm này, 100% cán bộ chiến sĩ đã tham gia bỏ phiếu bầu cử: “Tại điểm bỏ phiếu số 1 trong ngày hôm nay, thực hiện kế hoạch và chương trình của trên chúng tôi đã tổ chức bỏ phiếu an toàn, dân chủ và đến thời điểm này, số cử tri bỏ phiếu đạt 100%. Riêng đối với tất cả các đơn vị đi thực hiện nhiệm vụ ở xa và công tác ở các đài, trạm chúng tôi liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức cho các bộ, chiến sĩ bỏ phiếu theo đúng quy định”.

Vùng 3 Hải quân chủ động, sẵn sàng bảo vệ cuộc bầu cử

VOV.VN - Vùng 3 Hải quân đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện và hệ thống văn kiện, quyết tâm bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Hải quân bầu cử bỏ phiếu Đà Nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cán bộ, chiến sĩ vùng 3 Hải quân vừa trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia bầu cử

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Vùng 3 Hải quân có 2 khu vực bỏ phiếu và thành lập 2 tổ bầu cử độc lập. Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử, vừa tăng cường trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu Hải quân lên đường cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều 10/3, tàu Hải quân mang số hiệu HQ-950, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa đi cứu nạn tàu cá QNg-90459.TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội