100% cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia Ngày hội toàn dân

Hòa chung không khí cả nước hướng về ngày hội toàn dân, từ sáng sớm nay, cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng 3 Hải quân đã có mặt đông đủ, thực hiện các bước theo quy định trước khi tiến hành bỏ phiếu. Từng cử tri nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các cử tri là cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xếp hàng lần lượt bỏ phiếu

Trước đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Công tác kiểm phiếu được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đúng quy trình, thủ tục.

Các tổ bầu cử được thành lập đúng quy định, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo đúng quy trình. Công tác bầu cử tại Vùng 3 Hải quân được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến thời điểm này, hơn 3.000 cử tri trong các đơn vị đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công của Ngày hội non sông.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng 3 Hải quân (đang đứng) kiểm tra công tác kiểm phiếu tối nay.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng 3 Hải quân cho biết, đến thời điểm này, 100% cán bộ chiến sĩ đã tham gia bỏ phiếu bầu cử: “Tại điểm bỏ phiếu số 1 trong ngày hôm nay, thực hiện kế hoạch và chương trình của trên chúng tôi đã tổ chức bỏ phiếu an toàn, dân chủ và đến thời điểm này, số cử tri bỏ phiếu đạt 100%. Riêng đối với tất cả các đơn vị đi thực hiện nhiệm vụ ở xa và công tác ở các đài, trạm chúng tôi liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức cho các bộ, chiến sĩ bỏ phiếu theo đúng quy định”.