Thứ Hai, 17:10, 11/05/2026

1.136 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Chiều 11/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên thứ nhất với sự tham dự của 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài.
Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X.
Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 
Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là 33 người, đoàn thư ký Đại hội là 3 người; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.
Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội là 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 576 đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.
Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 đại biểu đại diện tổ chức thành viên; 2 Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 trí thức, chuyên gia; 4 đại biểu đại diện cơ cấu công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang; 11 đại biểu người dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 đại biểu thuộc các thành phần kinh tế; 1 người là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Cơ cấu đại biểu tham dự gồm, 381 đại biểu là nữ (tỷ lệ 33,5%); 528 đại biểu là người ngoài Đảng (tỷ lệ 46,4%); 274 đại biểu là dân tộc thiểu số (tỷ lệ 24,1%); 207 đại biểu là tôn giáo (tỷ lệ 18,2%); 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài (tỷ lệ 1,6%); 157 đại biểu là các doanh nghiệp (tỷ lệ 13,8%); 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách (tỷ lệ 31,6%). Trong đó, trình độ từ Đại học trở lên là 899 người (tỷ lệ 79 %).
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

 

Lê Anh/VOV.VN
Ảnh: Quang Vinh
