55 năm quan hệ Việt Nam - Chile: Hơn nửa thế kỷ hợp tác bền chặt

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, dù cách xa về địa lý, nhân dân hai nước vẫn có sự gần gũi đặc biệt, cùng chia sẻ lý tưởng và giá trị chung. Ngay từ những năm 1960, nhân dân Chile đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Trên cơ sở đó, năm 1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2007 tạo nền tảng hợp tác ổn định; Hiệp định Thương mại tự do năm 2011 mở ra nhiều cơ hội mới, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2 tỷ đô-la mỗi năm. Cùng với hợp tác chính trị - kinh tế, giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động đa dạng.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn

Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Prado khẳng định, hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử, giá trị, cùng niềm tin vào hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp, và còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

“Nhìn lại 55 năm qua, chúng ta có thể tự hào khẳng định quan hệ Chile và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác. Tuy nhiên, không chỉ chặng đường đã qua, mà chính những cơ hội rộng mở phía trước mới là điều đáng kỳ vọng.

Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Prado phát biểu tại sự kiện

Tôi tin rằng, với tinh thần hữu nghị đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ, hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn góp phần kết nối gần hơn giữa khu vực Mỹ Latin và Đông Nam Á”, Đại sứ Nasly Prado nhấn mạnh.

Tại sự kiện, các đại biểu trao đổi, thảo luận về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới, nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, giáo dục, đồng thời tiếp tục tăng cường kết nối giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước.