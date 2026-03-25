中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

55 năm quan hệ Việt Nam - Chile: Hơn nửa thế kỷ hợp tác bền chặt

Thứ Tư, 18:50, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Chile tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1971–2026). Đây là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt, đồng thời đề ra định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, dù cách xa về địa lý, nhân dân hai nước vẫn có sự gần gũi đặc biệt, cùng chia sẻ lý tưởng và giá trị chung. Ngay từ những năm 1960, nhân dân Chile đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Trên cơ sở đó, năm 1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

55 nam quan he viet nam - chile hon nua the ky hop tac ben chat hinh anh 1
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc. Việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2007 tạo nền tảng hợp tác ổn định; Hiệp định Thương mại tự do năm 2011 mở ra nhiều cơ hội mới, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2 tỷ đô-la mỗi năm. Cùng với hợp tác chính trị - kinh tế, giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động đa dạng.

55 nam quan he viet nam - chile hon nua the ky hop tac ben chat hinh anh 2
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn

Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Prado khẳng định, hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử, giá trị, cùng niềm tin vào hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp, và còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

“Nhìn lại 55 năm qua, chúng ta có thể tự hào khẳng định quan hệ Chile và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác. Tuy nhiên, không chỉ chặng đường đã qua, mà chính những cơ hội rộng mở phía trước mới là điều đáng kỳ vọng.

55 nam quan he viet nam - chile hon nua the ky hop tac ben chat hinh anh 3
Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Prado phát biểu tại sự kiện

Tôi tin rằng, với tinh thần hữu nghị đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ, hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn góp phần kết nối gần hơn giữa khu vực Mỹ Latin và Đông Nam Á”, Đại sứ Nasly Prado nhấn mạnh.

Tại sự kiện, các đại biểu trao đổi, thảo luận về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới, nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, giáo dục, đồng thời tiếp tục tăng cường kết nối giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước.

chile2.jpg

Cơ hội để hàng Việt tiếp cận sâu vào thị trường Chile

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Chile đã giới thiệu hàng trăm mẫu sản phẩm của gần 50 doanh nghiệp Việt tại hội chợ Espacio Food & Service 2025, qua đó mở rộng sự hiện diện của hàng Việt tại thị trường Chile nói riêng và khu vực Mỹ Latinh nói chung.

Anh Thư/VOV1
Tag: quan hệ Việt Nam Chile 55 năm Việt Nam Chile hợp tác Việt Nam Chile
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội