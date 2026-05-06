72 năm Điện Biên Phủ: Góc nhìn quân sự và chiến lược quốc phòng

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là một trong những sự kiện quân sự có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử hiện đại Việt Nam và tác động sâu sắc lịch sử thế giới trong thế kỷ XX. Sau 72 năm, chiến thắng này không chỉ được nhìn nhận như một thắng lợi quân sự đơn thuần mà còn là một điển hình đặc sắc về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, tư duy chiến lược linh hoạt và tầm nhìn quốc phòng sâu rộng.

Từ góc độ khoa học lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, không chỉ là kết quả của sức mạnh tổng hợp mà còn là minh chứng cho sự phát triển độc đáo của tư duy quân sự Việt Nam trong điều kiện bất cân xứng về lực lượng. Nhằm luận giải, phân tích sâu sắc những yếu tố cốt lõi làm nên thắng lợi, đồng thời rút ra những giá trị lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Bối cảnh chiến lược và tính toán của các bên

Chiến lược của thực dân Pháp: Sau nhiều thất bại trên chiến trường Đông Dương, thực dân Pháp chuyển sang thực hiện Kế hoạch Nava nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. Trong đó, Điện Biên Phủ được lựa chọn làm tập đoàn cứ điểm chiến lược với mục tiêu khống chế Tây Bắc Việt Nam và vùng Thượng Lào; thu hút và tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta; tạo thế mạnh trên bàn đàm phán quốc tế. Điện Biên Phủ được xây dựng thành một pháo đài “bất khả xâm phạm”, với hệ thống cứ điểm liên hoàn, hỏa lực mạnh, được yểm trợ bởi không quân và hậu cần hiện đại.

Quyết sách chiến lược của ta: Trước tình hình đó, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, vai trò tài năng của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trước vận mệnh của Tổ quốc, trách nhiệm trước Đảng, Bác Hồ và sinh mạng mỗi chiến sĩ; thể hiện rõ ở quyết định mang tính bước ngoặt khi chuyển từ phương châm: “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc”. Đây không chỉ là sự thay đổi về chiến thuật mà còn là sự điều chỉnh chiến lược phù hợp với tương quan lực lượng và điều kiện thực tế, thể hiện tư duy chiến lược quân sự linh hoạt, độc lập và sáng tạo.

Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Một là, nghệ thuật lựa chọn mục tiêu và thời cơ. Việc lựa chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược thể hiện tầm nhìn sắc bén; đánh vào nơi địch chủ quan, nhưng lại có ý nghĩa chiến lược, buộc địch phải phân tán lực lượng; tạo thế chủ động cho ta trên toàn chiến trường. Thời cơ được lựa chọn chính xác khi lực lượng ta đã đủ mạnh về mọi mặt về quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật.

Hai là, nghệ thuật tổ chức lực lượng. Chiến dịch đã huy động một lực lượng lớn gồm bộ binh, pháo binh, công binh và dân công hỏa tuyến. Đặc biệt, pháo binh được kéo vào trận địa bằng sức người, một kỳ tích quân sự Việt Nam; hệ thống chiến hào vây lấn tạo thế trận “bóc vỏ” từng bước. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các binh chủng thể hiện bước phát triển mới của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng trong trận quyết chiến chiến lược.

Ba là, nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, với hàng chục vạn dân công tham gia vận chuyển lương thực, đạn dược; hậu phương lớn chi viện toàn diện cho tiền tuyến; sự kết hợp giữa lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Đây là yếu tố quyết định tạo nên ưu thế chiến lược lâu dài.

Bốn là, nghệ thuật tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm: Ta đã vận dụng linh hoạt các hình thức tác chiến tiến công từng cụm cứ điểm; bao vây, chia cắt, tiêu hao lực lượng địch; thực hiện chiến thuật “vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt”, kết hợp tiến công quân sự với đấu tranh tâm lý. Đỉnh cao là trận đánh tiêu diệt cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập và cuối cùng là tổng công kích trung tâm Mường Thanh.

Ý nghĩa quân sự của Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Đập tan chiến lược quân sự của đối phương, chiến thắng đã làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Nava, buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Genève, về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, kết tinh sức mạnh của chiến tranh nhân dân và trí tuệ chỉ đạo chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã đánh bại tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, về ý nghĩa quân sự thể hiện:

Thứ nhất, chiến thắng khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối chiến tranh nhân dân, lấy lực lượng toàn dân làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa quân sự với chính trị, hậu cần.

Thứ hai, đây là minh chứng điển hình cho nghệ thuật tác chiến sáng tạo, đặc biệt là phương châm “Đánh chắc, tiến chắc”, chuyển hóa linh hoạt, sáng tạo từ phương châm: “Đánh nhanh, giải quyết nhanh”, phù hợp với tương quan lực lượng.

Thứ ba, chiến thắng đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của quân đội ta từ chiến tranh du kích lên chính quy, có khả năng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quy mô lớn, hiệp đồng binh chủng hiệu quả.

Đặc biệt, cần nhấn mạnh: Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự của Pháp, buộc đối phương phải ngồi vào bàn đàm phán, tạo bước ngoặt quyết định trong cục diện chiến tranh. Từ góc độ khoa học quân sự, đây là chiến thắng mang tầm vóc chiến lược, góp phần làm thay đổi nghệ thuật chiến tranh hiện đại, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Khẳng định ưu thế của chiến tranh nhân dân với tính chất chính nghĩa; Điện Biên Phủ chứng minh rằng: Một dân tộc nhỏ vẫn có thể đánh bại một cường quốc quân sự; tiến hành chiến tranh nhân dân là con đường đúng đắn trong điều kiện Việt Nam. Góp phần phát triển nghệ thuật quân sự thế giới, chiến thắng này đã trở thành một điển hình nghiên cứu trong nhiều học viện quân sự trên thế giới về chiến tranh bất đối xứng; tác chiến trong điều kiện hạn chế về công nghệ, sự kết hợp giữa chiến lược và chiến thuật.

Thiếu tướng - PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam

Giá trị về chiến lược quốc phòng

Bài học về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, Điện Biên Phủ khẳng định tầm quan trọng của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân; sự kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng; huy động sức mạnh toàn xã hội trong bảo vệ Tổ quốc.

Bài học về tư duy chiến lược linh hoạt, quyết định chuyển hướng tác chiến của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cho thấy, không giáo điều trong chiến tranh; tôn trọng quy luật, luôn xuất phát từ thực tiễn; quyết đoán, biết chấp nhận thay đổi để đạt hiệu quả tối ưu.

Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, qua chiến thắng Điện Biên Phủ cho thấy cần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát triển lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ; kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Bài học về bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; thực tiễn Chiến dịch Điện Biên Phủ hậu cần - kỹ thuật là yếu tố sống còn, tổ chức sáng tạo, linh hoạt hậu cần chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; bảo đảm hậu cần - kỹ thuật cả hậu phương và tiền tuyến, vận chuyển sáng tạo bằng xe đạp thồ, gùi thồ; phát huy nội lực; bảo đảm liên tục trong điều kiện khó khăn.

Vận dụng trong bối cảnh hiện nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hiện nay, Việt Nam tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh: Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân. Trong đối phó với chiến tranh hiện đại, chiến tranh hiện đại có nhiều đặc điểm mới, với công nghệ cao, tác chiến mạng; phi đối xứng, phi truyền thống; đa dạng hình thức xung đột. Tuy nhiên, bài học từ Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị: Lấy con người làm trung tâm; phát huy trí tuệ và bản lĩnh; kết hợp truyền thống với hiện đại. Trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, các vấn đề an ninh hiện nay đặt ra yêu cầu chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; kết hợp quốc phòng với đối ngoại; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Từ góc độ khoa học quân sự và chiến lược quốc phòng có thể khái quát một số luận điểm cơ bản

Thứ nhất, chiến tranh nhân dân là quy luật mang tính phổ biến đối với các quốc gia có tiềm lực hạn chế khi phải đối đầu với đối thủ vượt trội, bởi nó cho phép huy động sức mạnh toàn dân, tạo thế trận rộng khắp và bền vững.

Thứ hai, tư duy chiến lược phải luôn linh hoạt, sáng tạo, biết điều chỉnh kịp thời theo diễn biến tình hình thực tiễn chiến trường, tránh rơi vào “kiên định bảo thủ”, giáo điều, máy móc.

Thứ ba, sức mạnh quân sự không chỉ phụ thuộc vào vũ khí, trang bị mà còn bắt nguồn từ tư tưởng, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và khả năng tổ chức, chỉ huy hiệu quả.

Thứ tư, hậu cần và lòng dân chính là nền tảng quyết định, bảo đảm cho chiến tranh được duy trì lâu dài và đi đến thắng lợi.

Sau 72 năm, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, vẫn tỏa sáng như một biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh và văn hóa Việt Nam. Từ góc độ lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, chiến thắng này không chỉ là một mốc son quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng và bài học quý giá cho hiện tại và tương lai, đồng hành cùng đất nước. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động đa dạng, mau lẹ, phức tạp, khó lường, khó dự báo và đoán định; việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại; xây dựng đất nước mạnh giàu, hùng cường, văn minh, hạnh phúc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điện Biên Phủ - không chỉ là một chiến thắng mà là một trường tồn của tư duy chiến lược Việt Nam.