81 năm từ mùa Thu lịch sử: Thế hệ trẻ viết tiếp hành trình Việt Nam

Những trang sử vàng làm nên Việt Nam hôm nay

Theo anh Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt lớn, lần đầu tiên đưa nhân dân Việt Nam lên vị thế làm chủ vận mệnh quốc gia. Tiếp nối tinh thần ấy, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và ý chí kiên cường của một dân tộc kiên quyết không chịu làm nô lệ. Đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, khát vọng Bắc - Nam một nhà được hoàn thành trọn vẹn, mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình, thống nhất và xây dựng đất nước.

Anh Nguyễn Duy Anh - Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu. Ảnh: NVCC

Với chị Nguyễn Bảo Ngọc – cán bộ truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (Australia), những dấu mốc lịch sử quan trọng ấy không phải là những sự kiện riêng lẻ, mà liên kết với nhau thành một hành trình xuyên suốt của dân tộc, từ giành quyền tự quyết, bảo vệ nền độc lập đến thống nhất đất nước. Những cột mốc ấy giúp thế hệ trẻ Việt Nam, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, thấu hiểu sâu sắc rằng vị thế của đất nước hôm nay được xây đắp bằng máu xương, sự hy sinh và những cống hiến vô giá của biết bao thế hệ đi trước.

"Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, hòa bình và quyền tự quyết của một dân tộc. Những điều hôm nay đôi khi chúng ta coi là bình thường – được sống trong một đất nước hòa bình, được đi ra thế giới với hộ chiếu Việt Nam, được tự hào giới thiệu mình là người Việt Nam đều được đánh đổi bằng rất nhiều hy sinh", anh Nguyễn Duy Anh nói.

Diện mạo mới của Việt Nam trong thời bình

Từ nền tảng của độc lập và thống nhất, Việt Nam đã từng bước thay đổi diện mạo, mở cửa, hội nhập và tạo dựng vị thế ngày càng rõ nét trên trường quốc tế. Theo chị Bảo Ngọc, cách Việt Nam được nhìn nhận trên thế giới cũng đã thay đổi đáng kể. Từ một đất nước thường được nhắc đến qua lịch sử chiến tranh, Việt Nam ngày nay ngày càng được biết đến như một nền kinh tế năng động, có độ mở cao và tham gia sâu hơn vào các hoạt động thương mại, sản xuất và hợp tác quốc tế.

Chị Nguyễn Bảo Ngọc - cán bộ truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales, Australia. Ảnh: NVCC

Năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025 của WIPO. Những con số ấy phản ánh một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ một đất nước từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi sản xuất, thương mại và hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, diện mạo mới của Việt Nam không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng. Theo anh Đặng Đình Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, nhìn xuyên suốt những dấu mốc lịch sử, có ba giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa đến hôm nay là độc lập, tự lực và đoàn kết dân tộc.

Nếu trước đây, tinh thần tự lực được thể hiện qua khả năng một dân tộc đứng lên giành và bảo vệ quyền tự quyết, thì trong bối cảnh hiện nay, tinh thần ấy cần được cụ thể hóa bằng năng lực làm chủ khoa học - công nghệ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nền kinh tế có sức cạnh tranh và đủ khả năng giải quyết những bài toán phát triển của chính mình.

“Đó cũng chính là ý nghĩa sâu hơn của hội nhập: không chỉ đưa Việt Nam ra thế giới, mà còn đưa những tri thức, công nghệ và kinh nghiệm tốt của thế giới trở về phục vụ Việt Nam”, anh Hùng chia sẻ.

Thế hệ trẻ kiều bào viết tiếp lịch sử dân tộc

81 năm kể từ ngày độc lập, Việt Nam hôm nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới. Cùng với sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang góp phần trở thành những cầu nối quan trọng, vun đắp và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo chị Nguyễn Bảo Ngọc, một trong những điểm đáng chú ý nhất hiện nay là thế hệ trẻ kiều bào đã chuyển từ tâm thế “tham gia” sang “chủ động kết nối và đóng góp”. Từ thực tế học tập và hoạt động trong cộng đồng người Việt tại Australia, chị Ngọc nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ chủ động đảm nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo dự án, kết nối với trường đại học, doanh nghiệp và các cộng đồng quốc tế. Không chỉ thích nghi với môi trường nước ngoài, nhiều bạn còn chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam, đóng góp ý tưởng và tạo ra những hoạt động có giá trị cho cộng đồng.

“Chúng tôi không chỉ sang đây để học một tấm bằng hay tìm kiếm kinh nghiệm cho cá nhân, mà ngày càng có nhiều cơ hội để trở thành một phần của mạng lưới kết nối giữa hai quốc gia”, chị Ngọc nói.

Trong khi đó, anh Đặng Đình Hùng cũng cho rằng cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đang sở hữu nguồn lực đáng kể. Từ những nghiên cứu trong các lĩnh vực mới đến kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, trường đại học và tổ chức quốc tế, đây là nguồn tri thức có thể đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển đất nước nếu được kết nối hiệu quả với nhu cầu trong nước.

Anh Đặng Đình Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia. Ảnh: NVCC

"Bản thân tôi học và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và quản lý dự án tại Australia. Những kiến thức về quản lý đầu tư, quản lý dự án, hạ tầng đô thị hay ứng dụng dữ liệu mà tôi tích lũy được chỉ thực sự có ý nghĩa lâu dài nếu một ngày có thể được chuyển hóa thành những đóng góp cụ thể cho Việt Nam. Tôi nghĩ rất nhiều người trẻ Việt Nam ở nước ngoài cũng đang có suy nghĩ như vậy", anh Hùng chia sẻ.

Những chuyển biến ấy cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn trong cộng đồng người Việt trên thế giới. Theo anh Duy Anh, ngày càng có nhiều người Việt làm việc tại các tập đoàn quốc tế, trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ; nhiều sản phẩm, thương hiệu và ý tưởng của người Việt đang từng bước vươn ra thị trường thế giới.

“Thế hệ cha ông ta đã hy sinh xương máu để đất nước được độc lập, tự do, thì trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho đất nước mạnh hơn bằng tri thức, khoa học, công nghệ, văn hóa và năng lực hội nhập. Tôi nghĩ một dân tộc biết trân trọng lịch sử sẽ không sống bằng quá khứ, mà sẽ biết lấy quá khứ làm điểm tựa để đi xa hơn trong tương lai”, anh Duy Anh nói.