Ảnh: Ông Nguyễn Tấn Dũng và người dân viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà - ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trưa 19/3, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thắp hương tưởng nhớ người tiền nhiệm. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia buồn với gia quyến nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và ghi sổ tang. Trước đó, ngay từ sáng sớm, tại tư gia nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có rất đông các tổ chức đoàn thể và người dân về đây thắp hương, trong đó, nhiều người dân từ các tỉnh như: An Giang, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh... Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP HCM cùng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Nhiều người đã vượt quãng đường xa xôi hàng trăm cây số đến để thắp nén hương tri ân đối với vị lãnh đạo mà họ từng có cơ hội được gặp gỡ. Những giọt nước mắt tiếc thương xen lẫn niềm tự hào, tình yêu thương và kính trọng của người dân đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bởi lối sống giản dị, gần dân và hết lòng giúp đỡ những người dân khó khăn. Bà Nguyễn Thị Nam (trái), người dân An Giang vượt gần 400 km đến viếng, chia sẻ: "Ông xã tôi với Thủ tướng Khải từng là đồng đội, hai anh em thất lạc cũng khá lâu. Sau này gặp lại nhau, một thời gian ông xã tôi bị bệnh phải nằm viện, bác Khải cũng nhiều lần đến thăm. Ông xã tôi đã mất rồi, hôm nay, tôi lên đây thắp nén nhang tri ân..." Đến chiều 19/3, nhiều đoàn thể và người dân vẫn tiếp tục đến nhà riêng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải để thắp hương. Tối nay, linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được di quan từ quê nhà Củ Chi về Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TPHCM. Theo thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ, ngày 20/3 đến hết ngày 21/3. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng trên VOV1, VTC1, VOVTV và VOV.VN

