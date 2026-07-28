Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024 - 2027 với nhiều tiến triển thực chất.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Hạ nghị sỹ, Bộ trưởng các Bộ Phát triển Quốc tế, Doanh nghiệp nhỏ và Các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly.

Chia sẻ về định hướng phát triển mới của Việt Nam theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các trọng tâm ưu tiên của Việt Nam về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nguồn nhân lực chất lượng cao là những lĩnh vực Australia có thế mạnh, mở ra nhiều dư địa hợp tác mới giữa hai nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, tài chính, khoa học biển, chế biến nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi cung ứng; đồng thời thúc đẩy hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Bộ trưởng đánh giá cao Australia là một trong những đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam, đề nghị Australia tiếp tục đồng hành thông qua các chương trình ODA về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng chất lượng cao....

Bộ trưởng Anne Aly khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đáp ứng các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Bộ trưởng Anne Aly đánh giá cao mô hình phát triển mới của Việt Nam, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai bên xác định các lĩnh vực hợp tác trọng điểm; khẳng định các chương trình ODA của Australia sẽ tiếp tục gắn với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Bộ trưởng Anne Aly nhấn mạnh Australia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp và các ngành Australia có thế mạnh; khẳng định hợp tác Việt Nam - Australia không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn góp phần củng cố hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Hai Bộ trưởng đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, hợp tác Mekong và các cơ chế khu vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.