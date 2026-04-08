Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Thứ Tư, 12:37, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Đào Hồng Lan sinh: ngày 23/7/1971; Quê quán: TP Hải Phòng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Tóm tắt quá trình công tác

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV

- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh khóa XV

- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

- Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

12/1993 - 7/1995: Cán bộ tư vấn, Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội

8/1995 - 3/2006: Chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

4/2006 - 10/2006: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

11/2006 - 3/2009: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

4/2009 - 12/2014: Chánh Văn phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

12/2014 - 2/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

2/2018 - 12/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

12/2019 - 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

9/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

7/2021 - 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

7/2022 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

21/10/2022 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

24/01/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

Cao Thắng/VOV.VN
VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, chính sách miễn viện phí sẽ dựa trên nền tảng BHYT toàn dân, đề cao tinh thần sẻ chia – người có điều kiện giúp người nghèo, người khoẻ đỡ người yếu – với sự hỗ trợ ngân sách để mọi bệnh nhân đều được bảo vệ.

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

