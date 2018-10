Bà Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Campuchia

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta sang thăm và làm việc tại Campuchia, từ ngày 25 - 28/10/2018.

Sáng 26/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã tiếp Đoàn. Tại cuộc gặp, bà Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và các nhà lãnh đạo Campuchia; chúc mừng ông Samdech Heng Samrin được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhiệm kỳ 6 (VI); Chúc mừng Vương quốc Campuchia có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian qua.

Bà Trương Thị Mai và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam – Campuchia theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” và khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau của hai nước về mối quan hệ tốt đẹp này.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn Quốc hội hai bên tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương của hai nước triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Tuyên bố chung, Thỏa thuận, Hiệp định đã ký giữa hai nước; đồng thời đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của kiều bào Việt Nam tại Campuchia, phù hợp với luật pháp Campuchia và thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Campuchia; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà lãnh đạo Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia là tài sản chung quí báu cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do bà Trương Thị Mai dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu.

Đoàn đại biểu làm việc với Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đánh giá cao kết quả thực hiện các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi thống nhất các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận, Hiệp định hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là trong vấn đề giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con Việt kiều và di dời số hộ gia đình Việt kiều trên Biển Hồ lên sống trên cạn.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Ban Dân vận Trung ương hai Đảng, chú trọng việc trao đổi Đoàn, nhất là các đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong tình hình mới.

Bà Trương Thị Mai và Bà Men Sam An nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến ngày càng phức tạp và trước yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển của mỗi nước, hai bên cần ra sức củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoan kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước; thúc đẩy hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật…

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Thủ đô Phnom Penh; thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt Nam Campuchia; thăm Công ty Metfone./.