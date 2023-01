Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 18/1, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới

Thông báo căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV; Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; toàn thể cử tri và Nhân dân cả nước biết” – thông báo nêu rõ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân được giao Quyền Chủ tịch nước sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Đảng, Nhà nước.

Quốc hội khóa XV ngày 18/1/2023 cũng đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Chiều 26/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV tiếp tục bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026./.