中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh chủ động thích ứng, tổ chức hiệu quả bầu cử

Thứ Năm, 06:35, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tập trung tổng hợp kết quả, lập biên bản và hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, làm cơ sở cho việc công bố danh sách những người trúng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là cuộc bầu cử đầu tiên khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tổ chức sớm hơn, trong khi nhiều khâu trong quy trình được rút gọn, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chủ động, kỹ lưỡng.

bac ninh chu dong thich ung, to chuc hieu qua bau cu hinh anh 1
Địa điểm bầu cử xã Tây Yên Tử - một xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh, nơi có 13 dân tộc sinh sống

Toàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 34 thành viên; ở cơ sở có 1.634 thành viên Ủy ban Bầu cử cấp xã và 2.765 tổ bầu cử với hơn 41 nghìn người trực tiếp tham gia phục vụ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, mỗi cá nhân đều bám sát địa bàn, bảo đảm từng khâu được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, đến 22 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có 2.321.245/2.340.935 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,16%, trong đó 1.988/2.765 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu, đạt 71,89%. Có 71 xã, phường đạt tỷ lệ trên 99%, trong đó 19 đơn vị đạt 100%. Kết quả này phản ánh sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri.

Đặc thù địa bàn đông dân, số công nhân thường trú, tạm trú nhiều, Tổ bầu cử thôn Núi Móng (xã Đại Đồng) quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao từng thành viên phụ trách các cụm dân cư để rà soát, nắm chắc tình hình di biến động của cử tri.

Trong ngày bầu cử, các thành viên trực tiếp điện thoại đến cử tri để nhắc thời gian bầu cử. Với cách làm này, 10h ngày 15/3, 100% cử tri trên địa bàn hoàn thành việc bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và hoàn thành trước 23 giờ cùng ngày.

bac ninh chu dong thich ung, to chuc hieu qua bau cu hinh anh 2
Cử tri đồng bào dân tộc đi bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Mậu, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 26 (thôn Núi Móng) Lê Văn Trung cho biết: “Chúng tôi xác định phải nắm chắc từng nhóm cử tri, nhất là những người làm việc theo ca hoặc có hoàn cảnh đặc thù để vận động, nhắc nhở kịp thời, không để ai bị bỏ sót, không thực hiện quyền bầu cử. Trong ngày bầu cử, các thành viên hướng dẫn tận tình, tạo không khí nghiêm túc nhưng thân thiện, giúp cử tri tích cực tham gia”.

Từ kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện ở cơ sở, cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, thành viên tổ bầu cử đã góp phần quyết định vào thành công chung của cuộc bầu cử. Không chỉ bảo đảm tiến độ, tỷ lệ cử tri tham gia cao, các địa phương còn thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Hiện nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tổng hợp kết quả, lập biên bản và hoàn thiện báo cáo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, làm cơ sở cho việc công bố danh sách những người trúng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh chủ động thích ứng công tác bầu cử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội