Bản chất của trào lưu "xét lại lịch sử": Cuộc tấn công có chủ đích

Đây thực chất là một chiến dịch tấn công tư tưởng có chủ đích. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang dùng mọi thủ đoạn tinh vi để bóp méo, xuyên tạc, đảo lộn trắng đen những sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mục đích của chúng là gieo rắc sự hoài nghi, làm phai nhạt niềm tự hào dân tộc, từ đó phá hoại nền tảng tư tưởng, làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian gần đây, xuất hiện những luận điệu rêu rao, xuyên tạc rằng "Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một sự hy sinh vô nghĩa", "không cần đánh Pháp cũng tự trao trả độc lập", "Việt Nam có thể giành được hòa bình bằng đàm phán, thương lượng, không nhất thiết phải tiến hành cuộc chiến tranh hao người, tốn của với người Pháp".

Đây là những luận điệu, xét lại lịch sử. Thực tế lịch sử đã chứng minh, không có kẻ xâm lược nào tự nguyện dâng trả độc lập nếu không bị giáng những đòn chí mạng. Bản chất của thực dân Pháp lúc bấy giờ là ngoan cố bám giữ thuộc địa, thể hiện rõ qua Kế hoạch Navarre hòng xoay chuyển cục diện chiến trường. Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử này.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định: "Đây là một luận điểm xuyên tạc lịch sử, hết sức nguy hiểm. Và như chúng ta đã biết, thì trong suốt chiều dài lịch sử để tồn tại và phát triển, các thế hệ người Việt thường xuyên phải trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại."

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, nhân dân ta hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Có một quy luật chung cho thấy, kẻ đi xâm lược thường mạnh hơn chúng ta về vũ khí và phương tiện chiến tranh. Chúng không dễ gì từ bỏ mưu đồ của mình, chừng nào mà còn chưa chuốc lấy những thất bại mang tính quyết định.

"Thực dân Pháp cũng như vậy. Mà Điện Biên Phủ chính là một đòn quyết định, đè bẹp ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Với Chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi", Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nhấn mạnh.

Không dừng lại ở Chiến thắng Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi khác của dân tộc cũng đang bị các thế lực thù địch chĩa mũi nhọn tấn công, đó là Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Mỗi dịp tháng Tư về, trên các trang mạng phản động lại xuất hiện những bài viết với giọng điệu "tháng Tư đen", "ngày quốc hận". Chúng cố tình đánh tráo bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta thành cái gọi là "nội chiến", "huynh đệ tương tàn". Chúng lờ đi một sự thật hiển nhiên rằng Mỹ đã đổ vào Việt Nam hàng triệu quân cùng lượng bom đạn khổng lồ nhằm duy trì sự chia cắt đất nước ta. Sự thật về cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Thậm chí, chính những người đứng bên kia chiến tuyến cũng phải cúi đầu thừa nhận sự thất bại.

Bình luận về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: "Rất nhiều nhà chính trị, kể cả những nhà chính trị của tư bản, những người tham gia trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đó là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Macnamara cũng đã thừa nhận, họ đã thất bại thảm hại ở Việt Nam.

Ông ta cũng đã tìm ra và khẳng định một nguyên nhân hết sức đúng đắn. Thua Việt Nam, bởi vì Hoa Kỳ không hiểu về nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chính nền văn hóa Việt Nam có sức sống vĩ đại. Cho nên chúng ta giành được thắng lợi. Chúng ta không cần giải thích, cả thế giới cũng biết. Chỉ trừ những người cố tình làm ngơ không biết. Xét cho cùng, họ là những người phi nghĩa, đến nay vẫn giữ mãi quan điểm bảo thủ, phi nghĩa của mình, cho nên không chịu thừa nhận ngày 30/4/1975 là ngày thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam".

Xu hướng, trào lưu "xét lại lịch sử" là thủ đoạn nguy hiểm nhằm để đánh sập thành trì tư tưởng của dân tộc. Lãng quên lịch sử, hay hiểu sai lịch sử sẽ làm đứt gãy sợi dây liên kết giữa các thế hệ, và là mầm mống cho tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các thế lực thù địch đang áp dụng một chiến thuật nhào nặn lại ký ức. Chúng lợi dụng những khó khăn, những sai lầm thiếu sót mang tính thời điểm trong lịch sử để thổi phồng, cắt xén, lấy hiện tượng làm bản chất, nhằm phủ nhận sạch trơn những thành quả vĩ đại. Đây thực chất là một hình thái của chiến lược "diễn biến hòa bình".

Vạch trần thủ đoạn tinh vi này cũng như chỉ rõ sự nguy hiểm của cái gọi là "cách mạng trắng", Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích, các thế lực thù địch muốn xóa nhòa cái ranh giới, cái ký ức quốc gia. Mà bây giờ người ta còn gọi cái đấy là "cách mạng trắng". Tức là tẩy trắng ký ức, tẩy trắng cái trí nhớ của mình.

"Thế họ tẩy trắng để làm gì? Đấy là người ta quên ký ức đi. Để bỏ mất cái hồn cốt của cái dân tộc, bản sắc của dân tộc. Đồng thời người ta tiêm nhiễm vào đấy những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành động không đúng. Cái đấy chính là gì? Phá hoại một nền tảng tư tưởng. Là phá hoại cả cái hệ tư tưởng của một quốc gia.

Cuộc "cách mạng trắng" nó bao gồm rất nhiều thủ đoạn. Trước hết đấy là cắt ghép những cái sự kiện nó có tính rời rạc để cho người ta hiểu sai về bản chất lịch sử. Trong mỗi sự kiện lịch sử bao giờ nó cũng có hai mặt. Những cái chiến thắng nào thì cũng có cái hy sinh. Và những cái thành công nào thì cũng phải bước qua những cái thất bại. Nhưng người ta cố tình thổi phồng cái sai lầm, những thất bại để dẫn đến con người ta hiểu sai về lịch sử và từ đấy người ta ngờ vực về lịch sử.

Trong bối cảnh hiện nay, để bảo vệ ký ức dân tộc, để bảo vệ sự thật lịch sử, chúng ta phải bằng những hành động thực tiễn, bằng khoa học lịch sử chân chính và bằng phương pháp truyền đạt hiện đại, hấp dẫn. Để lịch sử thấm sâu, truyền tỏa trong các thế hệ người Việt Nam, chúng ta cần phải minh bạch thông tin, chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Đại tá Lê Quang Lạng, Trưởng phòng Tổng kết và Lịch sử chiến tranh, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam và Tiến sĩ Tống Thanh Bình, Giảng viên Đại học Tây Bắc cho rằng, để định hướng nhận thức đúng về lịch sử, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa những thông tin chính thống, những kết quả nghiên cứu lịch sử đã được kiểm chứng.

Bên cạnh đó thì việc đưa thông tin trên không gian mạng và các nền tảng số cần sử dụng những hình thức phù hợp. Mọi đối tượng đều có thể dễ hiểu, dễ tiếp nhận hoặc công bố những tài liệu gốc làm minh chứng cho sự kiện, số liệu lịch sử.

Theo TS Tống Thanh Bình, hiện nay do sự phát triển của cái nền kinh tế thị trường và do có quá nhiều sự cám dỗ, nên cần đa dạng hóa các thông tin kiến thức lịch sử để cho học sinh và những bạn trẻ tiếp cận, để hiểu đúng, hiểu chính xác và thấy được cái giá trị của lịch sử và những đóng góp của thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, thế hệ trẻ sẽ thấy được sứ mệnh của mình đối với tương lai đất nước.

Một dân tộc không biết quá khứ của mình, thì tương lai sẽ vô định. Cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, xét lại lịch sử là một cuộc chiến cam go, phức tạp và lâu dài. Cuộc chiến ấy đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, mà trong đó, vũ khí sắc bén nhất chính là sự thật lịch sử được minh chứng bằng các tư liệu khách quan, khoa học, lan tỏa những thông tin chính thống chính là vắc-xin hữu hiệu để tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ.

Nhớ về quá khứ để vững bước ở hiện tại và tự tin kiến tạo tương lai.