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Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Thứ Sáu, 14:34, 30/10/2026
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VOV.VN - Báo chí địa phương cần đổi mới cách làm để thông tin kịp thời, gần công chúng và có khả năng định hướng dư luận.

Trong môi trường truyền thông biến đổi nhanh, mạng xã hội và các nền tảng số tác động ngày càng sâu rộng đến nhận thức xã hội, báo chí địa phương cần đổi mới cách làm để thông tin kịp thời, gần công chúng và có khả năng định hướng dư luận. Đây là nội dung được trao đổi tại Hội thảo “Báo chí địa phương với Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”, diễn ra sáng 30/10 tại Quảng Ninh.

Hội thảo do Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh phối hợp Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh tổ chức, với sự tham gia của 20 cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các ý kiến tập trung nêu kinh nghiệm trong cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới với yêu cầu chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận.

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Hội thảo “Báo chí địa phương với Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” có 2 phiên chuyên đề với sự tham gia của đại diện 20 cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 

Với lợi thế bám sát địa bàn và đời sống người dân, báo chí địa phương có điều kiện phát hiện vấn đề từ cơ sở, giải thích chính sách và phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh nhấn mạnh Nghị quyết số 25-NQ/TW mở ra yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức thể hiện ở từng cơ quan báo chí. Một trong những nhiệm vụ của các cơ quan báo chí là các tuyến nội dung đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Chúng tôi đã chủ động đề xuất danh mục các chương trình mới, nội dung mới. Mỗi tháng chúng tôi làm một chương trình chính luận nghệ thuật, các chương trình trên sóng phát thanh, câu chuyện truyền thanh...”, ông Lãm cho biết thêm.

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Ông Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo, Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh 

Tại hai phiên chuyên đề, đại biểu dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông chính sách từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích và dự báo dư luận; đổi mới nội dung chính luận, chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, phân phối nội dung cũng được thảo luận như một hướng để báo chí tiếp cận công chúng trên các nền tảng mới.

Với địa bàn biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cách thể hiện thông tin cần tính đến ngôn ngữ, thói quen và điều kiện tiếp cận của người dân. Bà Trần Thị Diệu Hằng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn chia sẻ kinh nghiệm kết hợp báo chí, mạng xã hội, truyền thanh cơ sở và đội chiếu phim lưu động.

“Chúng tôi kết hợp với các đội chiếu phim lưu động tại biên giới để có những phóng sự phù hợp với nhu cầu công chúng. Phải nghiên cứu để sản xuất những tác phẩm có ngôn ngữ gần gũi, dung lượng ngắn gọn và tuyên truyền trực quan, sinh động. Ví dụ như những clip ngắn về hướng dẫn bà con làm kinh tế, trồng cây gì, nuôi con gì, quy trình như thế nào để phù hợp với nhóm công chúng của địa bàn biên giới”, theo bà Hằng.

Các ý kiến tại hội thảo cũng thống nhất hướng tới những giải pháp để báo chí địa phương hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn và hiệu quả hơn; trong đó, có đổi mới nội dung, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và bồi dưỡng đội ngũ người làm báo, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cần bắt đầu từ đặc điểm tiếp nhận thông tin của nhóm công chúng cụ thể để thông tin đến được với người dân và giúp họ hiểu, vận dụng trong đời sống.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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