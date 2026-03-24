Báo chí Nga đưa tin đậm nét về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Moscow

Thứ Ba, 17:46, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 2 ngày qua, báo chí Nga đồng loạt đưa tin về các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Liên bang Nga.

Các báo Nga đồng loạt đưa tin và nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác chiến lược song phương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và mở rộng tương tác với các tập đoàn lớn của Nga, thể hiện chiều sâu của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

bao chi nga dua tin dam net ve hoat dong cua thu tuong pham minh chinh tai moscow hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Các hãng tin và báo chí lớn như TASS, Ria Novosti, INTERFAX liên tiếp đưa tin về các buổi tiếp xúc, hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với các lãnh đạo cao cấp và các công ty, tập đoàn lớn của Nga.

Theo Hãng tin Nga TASS và các các trang báo Tin tức, otr-online.ru, news.tek.fm, trong buổi tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin khẳng định Nga luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Đây là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng Đối tác Chiến lược toàn diện, tôn trọng lẫn nhau và hài hòa lợi ích của mỗi bên và là tài sản quý báu được hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Các cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần bảo đảm việc triển khai nghiêm túc các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất.

Theo Hãng tin RIA Novosti và Interfax, tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sâu sắc sự giúp đỡ chí tình, vô tư mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị mà phía Nga dành cho đoàn đại biểu Việt Nam và chúc mừng Nga đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế – xã hội trong thời gian qua.

Báo chí Nga 2 ngày qua cũng đưa tin nổi bật về lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ giữa Việt Nam và Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn tại Nga, được coi là bước quan trọng trong hợp tác năng lượng song phương.

Các báo cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động với lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Nga. Thủ tướng và đoàn đi thăm và làm việc với Tập đoàn khí đốt hàng đầu Novatek. Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận mở rộng cơ hội hợp tác năng lượng, bao gồm khả năng xây dựng kho cảng LNG và các dự án điện khí liên kết với Việt Nam. Tập đoàn Novatek cũng ký thỏa thuận sơ bộ cung cấp LNG cho Việt Nam trong bối cảnh năng lượng toàn cầu và chiến lược thị trường LNG đang thay đổi.

 

Thu Hà/VOV-Moscow
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên Bang Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên Bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, vào 17h ngày 22/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo-2, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22–25/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên. 

