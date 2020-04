Bí thư Đà Nẵng yêu cầu chuẩn bị kịch bản phục hồi kinh tế

Sáng nay (17/4), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 đánh giá tình hình các mặt công tác Quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 và một số chương trình công tác khác.



Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 21

Đây là lần đầu tiên, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 7 điểm cầu, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid19, vừa đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố được thông suốt theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.



Quý I năm nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Hiện nay, Chính phủ đã thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.



Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng đánh giá thành phố đã triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 với những biện pháp quyết liệt và mềm dẻo. Bên cạnh đó, thành phố chủ động rà soát, kịp thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đảm bảo ổn định hàng hóa thị trường.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản đang trong tầm kiểm soát. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng thuận với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và thành phố.



Bên cạnh nhiệm vụ tập trung phòng, chống dịch, Đà Nẵng cũng thực hiện quyết liệt Chủ đề năm 2020: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” với các giải pháp linh hoạt; điều chỉnh thời gian tổ chức Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2020; đưa vào hoạt động đúng tiến độ cam kết và khởi công, mở rộng một số dự án lớn, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Quý I năm nay, Đà Nẵng đã thu hút được 8.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 83,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 7.710,4 tỷ đồng, tăng 322,8% vốn so cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Đà Nẵng đã tháo gỡ khó khăn hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn như: dự án Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, Nhà máy nước Hòa Liên, tuyến đường DT601, dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò.



Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động du lịch của thành phố gặp nhiều khó khăn, khách du lịch giảm mạnh. Tổng lượt khách ước đạt 776.000 lượt, giảm 36%; tổng thu du lịch ước đạt 4.000 tỷ đồng, giảm 32,4%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 333 triệu USD, giảm 6,5%. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào, sức mua của thị trường trong nước và xuất khẩu giảm mạnh, nguồn lao động thiếu ổn định…Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 5.600 tỷ đồng, bằng 18% dự toán.



Đà Nẵng xác định trong quý II năm nay, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần bình tĩnh, không hoang mang, không chủ quan, bị động, kiên quyết thực hiện các biện pháp cách ly, không để dịch lây lan.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với quyết tâm chính trị cao nhất, hạn chế thiệt hại do tình hình dịch bệnh gây ra. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, thành phố đối với doanh nghiệp (về vốn, thuế, mặt bằng, thị trường tiêu thụ...), từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho các ban ngành

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, dự án mang tính lan tỏa, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; chuẩn bị sẵn các kịch bản phục hồi kinh tế.



"Thường trực Thành ủy đề nghị các thành viên trong Ban Chấp hành, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích kỹ, đưa ra các dự báo, nhận định sát tình hình, nhất là về tác động của dịch bệnh Covid -19, trên cơ sở đó, bàn bạc, thảo luận các biện phảp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-l9, đảm bảo chặt chẽ, không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng; triển khai sớm việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh; qua đó, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Các kịch bản, phương án, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn hiện nay cũng như sau khi khống chế được dịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng hiệu quả, an toàn, bền vững", Bí thư Đà Nẵng đề nghị./.