中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư Hà Nội: Gỡ “điểm nghẽn dữ liệu”, chuyển đổi số phải ra sản phẩm

Thứ Năm, 19:37, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Dữ liệu không thông - hệ thống không vận hành; Dữ liệu không sạch - điều hành không chính xác; Dữ liệu không dùng chung - chuyển đổi số không thực chất”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ những điểm cần khắc phục.

Từ “kế hoạch” sang “sản phẩm”, tăng tốc triển khai Nghị quyết 57

Ngày 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2026, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TƯ (ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong quý I/2026, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TƯ tại Hà Nội được thực hiện đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị, bước đầu hình thành khung chỉ đạo thống nhất. Toàn bộ 4/4 trục hệ thống chính trị (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ), 5/5 ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, 17/17 sở, ngành cùng 126/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57.

Thành phố Hà Nội tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị theo dữ liệu và kết quả đầu ra.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Đến 16/3/2026, đã có 636 thủ tục được ủy quyền, giúp rút ngắn 3–5 ngày xử lý; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 95,77%, quá hạn giảm còn 4,23%. 

Một số lĩnh vực cải thiện rõ rệt như thủ tục đất đai: rút ngắn 15–30% thời gian; Đăng ký kinh doanh hộ cá thể giảm 1–2 ngày; Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ giảm 3–5 ngày. Đáng chú ý, ngày 17/3/2026, HĐND thành phố đã khai trương “Nền tảng điều hành tập trung”, từng bước hiện thực hóa mục tiêu làm việc trên môi trường số.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng với việc ra mắt “Chợ chuyển đổi số”, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội và các nền tảng số dùng chung. Hà Nội cũng thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nguồn lực tài chính tiếp tục được ưu tiên cho hạ tầng công nghệ thông tin; Xây dựng cơ sở dữ liệu; Nền tảng số dùng chung; Các nhiệm vụ khoa học công nghệ có tính lan tỏa. Đồng thời, Hà Nội đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao nhằm thu hút nguồn lực phục vụ phát triển dài hạn.

Xử lý dứt điểm “bài toán dữ liệu”

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “khởi động” sang “tăng tốc”, từ “kế hoạch” sang “triển khai”, từ “báo cáo” sang “sản phẩm”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Ông yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết 57 phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

“Dữ liệu không thông - hệ thống không vận hành; Dữ liệu không sạch - điều hành không chính xác; Dữ liệu không dùng chung - chuyển đổi số không thực chất”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ.

Vì vậy, các cấp, ngành phải xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu, trong đó Công an thành phố giữ vai trò nòng cốt.

Bí thư Thành ủy yêu cầu mọi nhiệm vụ phải trả lời rõ: làm gì, sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm, khi nào hoàn thành. Trọng tâm thời gian tới cần đẩy nhanh xây dựng, làm sạch, kết nối và khai thác dữ liệu; Hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt cơ chế “đặt hàng theo bài toán lớn”; Phát triển nhân lực chất lượng cao và nhân lực số; Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, xác định phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là bài toán chiến lược, cần đặt ở vị trí trung tâm trong quy hoạch dài hạn. Bên cạnh đó, thành phố định hướng phát triển các tập đoàn công nghệ chiến lược, mở rộng các lĩnh vực mới như công nghệ cao, công nghệ sinh học, y tế, giáo dục.

Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời triển khai cơ chế kiểm đếm tiến độ theo tuần, theo tháng. “Việc gì rõ thì làm ngay, vướng thì tháo gỡ ngay, chậm thì xử lý ngay”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu công khai tiến độ để người dân theo dõi và thụ hưởng trực tiếp các tiện ích số.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Bí thư Nguyễn Duy Ngọc Nghị quyết 57 Thành ủy Hà Nội chuyển đổi số khoa học công nghệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong chuyển đổi số ở địa phương
VOV.VN - Trời tối, cán bộ nữ ở phường Bồ Đề miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu trên iHanoi. Từ chuyển đổi số đến công tác chính quyền, phụ nữ đang trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng chính quyền số, thân thiện với người dân.

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa Nghị quyết Đại hội XVIII vào cuộc sống
VOV.VN - Từ chiến dịch "Làm sạch dữ liệu dân cư" đến cải cách thủ tục hành chính, các phường Bồ Đề, Ba Đình đang đồng loạt đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đi vào cuộc sống với tinh thần chuyển đổi số toàn diện, sát thực tiễn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội