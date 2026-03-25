Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Tư, 21:18, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị lần thứ 2 diễn ra từ ngày 23-25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh ngày 22/11/1969, quê quán huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Ông Nghiêm Xuân Thành
Ông Nghiêm Xuân Thành

Tóm tắt quá trình công tác:

- 10/1988 - 8/1994: Cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Vĩnh Phúc (Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh ngoại hối).

- 9/1994 - 5/1997: Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

- 6/1997 - 4/1999: Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- 5/1999 - 6/2002: Phó Chánh văn phòng - Thư ký Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- 7/2002 - 10/2003: Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- 11/2003 - 2/2006: Trưởng phòng Quản lý Rủi ro và Nợ có vấn đề, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- 3/2006 - 7/2008: Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- 8/2008 - 10/2010: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Thanh Xuân.

- 10/2010 - 1/2012: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đống Đa.

- 1/2012 - 6/2012: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- 6/2012 - 7/2013 : Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 29/7/2013: Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- 8/2013 - 6/2021 : Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025.

- 11/2014 - 6/2021: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhiệm kỳ 2013-2018, 2018-2023.

- 29/7/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nghiêm Xuân Thành được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 15/6/2021 - 10/2024: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

- 02/11/2024: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

- 01/07/2025: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới).

- 22/9/2025 - 3/2026: Được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

VOV.VN - Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23 - 25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

VOV.VN - Chiều 25/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp phiên bế mạc.

