Bí thư Thành ủy Hà Nội hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Thứ Sáu, 20:23, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/4, tại Nam Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 16/4, tại Nam Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Trần Đức Thắng trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội; là một trong những chương trình quan trọng nhằm cụ thể hóa những định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước.

Tại buổi hội kiến, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Quảng Tây đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Quảng Tây. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hội kiến Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Quảng Tây, thời gian qua, được duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hà Nội và Quảng Tây có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, nhất là trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xuyên biên giới, đặc biệt, sau khi có tuyến đường sắt kết nối giữa Quảng Tây đến các tỉnh Việt Nam, trong đó có Hà Nội.

Trong thời gian tới, Hà Nội mong muốn tiếp tục và tăng cường hợp tác với Quảng Tây trên các lĩnh vực: duy trì trao đổi tiếp xúc song phương; hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; kinh tế - thương mại, logistics, du lịch; khoa học công nghệ. 

Trên cơ sở biên bản ký kết giữa Quảng Tây và Hà Nội năm 2025, hai bên tập trung cụ thể hóa và sớm triển khai các nội dung hợp tác, trong đó, đề nghị Quảng Tây nghiên cứu việc mở chi nhánh Trung tâm Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Quảng Tây tại Hà Nội. Về phía Thành phố, sẽ tạo mọi điều kiện để chi nhánh phát triển thuận lợi.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng gửi lời mời Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Đoàn đại biểu thăm làm việc tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Chúc mừng những kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho rằng, dưới sự lãnh đạo và thúc đẩy của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước, tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Trung - Việt ngày càng sâu sắc, sự tin cậy chính trị giữa hai bên đạt đến tầm cao mới. Quảng Tây sẵn sàng cùng Hà Nội chuyển hóa sự tin cậy và tình hữu nghị cấp cao này thành những dự án hợp tác cụ thể giữa hai địa phương. 

Trên cơ sở đề nghị của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Cương khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong xây dựng thành phố thông minh và phát triển khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

Bí thư Khu ủy và Lãnh đạo tỉnh Quảng Tây vui vẻ nhận lời mời sang thăm, làm việc tại Hà Nội và mong muốn có cơ hội cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội trao đổi, chia sẻ nhiều chương trình hợp tác hơn trong tương lai; góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực và là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai địa phương.

Văn Hiếu/VOV
