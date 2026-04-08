  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Thứ Tư, 12:20, 08/04/2026
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh.

Tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Quản lý hành chính Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác của tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc:

Từ 2009-2011: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC27), Công an thành phố Hà Nội.

2012: Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

3/2013: Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

1/2014: Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội.

11/2016: Đại tá, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

2017: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

8/2018: Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

15/8/2019: Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

1/2021 - 2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

12/2023 - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

6/2024 - 8/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

16/8/2024 - 1/2025: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (từ 1/2025).

23/1/2025 - 2/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2/2025 - 11/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng (đến 11/2025), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (đến 11/2025); Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (đến 5/2025); Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 6/2025).

4/11/2025: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

11/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Nguyễn Duy Ngọc Thành ủy Hà Nội Tổng Bí thư tin nhân sự
Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt
Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được Quốc hội bầu, lãnh đạo nhiều quốc gia như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Ấn Độ, Cuba đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng, khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được Quốc hội bầu, lãnh đạo nhiều quốc gia như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Ấn Độ, Cuba đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng, khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng
Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

VOV.VN - Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

VOV.VN - Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chánh án TAND Tối cao phát biểu nhậm chức: Quyết tâm, quyết liệt trong hành động
Chánh án TAND Tối cao phát biểu nhậm chức: Quyết tâm, quyết liệt trong hành động

VOV.VN - "Các cơ quan tư pháp nói chung và TAND nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh cải cách tư pháp", Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Chánh án TAND Tối cao phát biểu nhậm chức: Quyết tâm, quyết liệt trong hành động

Chánh án TAND Tối cao phát biểu nhậm chức: Quyết tâm, quyết liệt trong hành động

VOV.VN - "Các cơ quan tư pháp nói chung và TAND nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh cải cách tư pháp", Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

