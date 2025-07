Bí thư Thành ủy Huế: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế thành phố Huế đạt 9,39%, lần đầu tiên đưa Huế vào Top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, xếp thứ 3 trong vùng duyên hải miền Trung, sau Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 19.000 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 56% kế hoạch.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế phát biểu tại kỳ họp

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 9,43%, chiếm hơn 51% cơ cấu kinh tế, trong đó ngành du lịch ghi dấu ấn với loạt sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia- Festival Huế 2025.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế đạt gần 7.500 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 26% so với cùng kỳ. Thành phố đã cấp mới 19 dự án và điều chỉnh vốn cho 7 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 27.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Dự án Khu liên hợp sản xuất - lắp ráp Kim Long Motor Huế được điều chỉnh tăng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh dòng vốn đầu tư có xu hướng chững lại.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Huế khóa VIII,

Bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế thành phố Huế vẫn còn nhiều thách thức. Một số ngành chủ lực như bia, dệt may, xi măng... sụt giảm do thị trường thu hẹp. Nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; một số dự án ngoài ngân sách triển khai chậm.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, thành phố cần phát huy tinh thần chủ động, tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%.

Bởi, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, một số năng lực mới tăng thêm chậm triển khai. Doanh nghiệp thành lập mới phát triển chưa mạnh, trong khi số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Giải phóng mặt bằng một số, dự án lớn có tiến độ triển khai chậm.

Sản phẩm du lịch chưa đa dạng, dịch vụ du lịch cao cấp chưa phong phú; An toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là thách thức lớn

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

"Các đại biểu HĐND thành phố nghiên, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại; đề xuất bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cụ thể, khả thi để hoàn thành cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 10% trở lên”, ong Lê Trường Lưu đề nghị.