Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Thứ Tư, 11:17, 18/03/2026
VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 9 thành viên khác là lãnh đạo HĐND TP, UBND TP, các ban của Thành ủy, giám đốc các sở, ngành liên quan và Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để TP triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

TP.HCM nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để TP phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được hưởng chế độ theo quy định và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để tham mưu, giúp việc.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban. Đồng thời, giao Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban ký ban hành quyết định thành lập các tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Văn phòng Thành ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Từ 15/3, tại TP.HCM có xe đạp điện công cộng

VOV.VN - Từ 15/3, hệ thống xe đạp điện công cộng bắt đầu hoạt động tại khu vực trung tâm TP.HCM, kết hợp với mạng lưới xe đạp công cộng hiện hữu. Người dân và du khách có thể trải nghiệm miễn phí 15 phút trong giai đoạn đầu, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và tăng kết nối vận tải công cộng.

VOV.VN - Từ 15/3, hệ thống xe đạp điện công cộng bắt đầu hoạt động tại khu vực trung tâm TP.HCM, kết hợp với mạng lưới xe đạp công cộng hiện hữu. Người dân và du khách có thể trải nghiệm miễn phí 15 phút trong giai đoạn đầu, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và tăng kết nối vận tải công cộng.

TP.HCM thúc tiến độ đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm

VOV.VN - Đường sắt đô thị Bến Thành – Thủ Thiêm đang được TP.HCM thúc tiến độ triển khai với nhiều mốc thời gian cụ thể trong tháng 3 và tháng 4.

VOV.VN - Đường sắt đô thị Bến Thành – Thủ Thiêm đang được TP.HCM thúc tiến độ triển khai với nhiều mốc thời gian cụ thể trong tháng 3 và tháng 4.

TP.HCM phát huy “động lực mềm”, thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Chiều 27/2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.

VOV.VN - Chiều 27/2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.

