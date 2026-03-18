Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Trưởng Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 9 thành viên khác là lãnh đạo HĐND TP, UBND TP, các ban của Thành ủy, giám đốc các sở, ngành liên quan và Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để TP triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

TP.HCM nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để TP phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được hưởng chế độ theo quy định và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để tham mưu, giúp việc.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Ban. Đồng thời, giao Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban ký ban hành quyết định thành lập các tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Văn phòng Thành ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.