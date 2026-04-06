Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 6/4, với 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 485 đại biểu tán thành (đạt 100% đại biểu có mặt, tương đương 97% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Trung tâm báo chí Hưng Yên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê ở xã Thư Lâm Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ một chuyên viên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã từng bước trưởng thành, kinh qua và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ như: Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế; Phó Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương thuộc Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; sau đó là Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ; tiếp đến là Chánh Thanh tra, Giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông được cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Từ năm 2018, ông chính thức giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đến giữa năm 2021, ông được điều động, phân công về công tác tại địa phương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới).

Đầu năm 2026, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; tháng 4/2026 được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.