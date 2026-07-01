Bỏ cấp trung gian, mô hình chính quyền 3 cấp khẳng định tính ưu việt

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Một việc, một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, những kết quả đạt được sau 1 năm vận hành mô hình mới, thể hiện trên 6 nội dung.

Thứ nhất, hệ thống các văn bản, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước được rà soát, ban hành kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền được rà soát, điều chỉnh theo nguyên tắc một việc, một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm chính; từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót công việc, đùn đẩy trách nhiệm hoặc không rõ ai chịu trách nhiệm đến cùng. Việc phân định thẩm quyền giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã rõ hơn, tạo cơ sở để cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Thứ hai, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, tạo bước đột phá chiến lược trong việc tinh gọn hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển và khắc phục triệt để sự cồng kềnh của các tầng nấc trung gian, làm thay đổi căn bản cấu trúc và phương thức vận hành trên mọi phương diện.

Thứ ba, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy. Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập ở Trung ương và địa phương được thực hiện bài bản, thận trọng, có nhiều đổi mới và tạo sự đồng thuận cao. Đã giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư; công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiều đổi mới, đồng bộ hơn. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp ủy không là người địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo. Ảnh media.quochoi

"Các quy định về phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ được kịp thời rà soát, hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch. Việc quản lý biên chế, xây dựng danh mục vị trí việc làm từng bước được triển khai theo hướng mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, phục vụ vận hành hiệu quả mô hình mới.

Thứ năm, công tác quản lý tài chính, tài sản công và bảo đảm điều kiện vận hành cho các cấp ủy, chính quyền được triển khai đồng bộ, khẩn trương, tạo nguồn lực vững chắc để mô hình chính quyền 3 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành rà soát cơ sở vật chất dôi dư, đồng thời tổ chức sử dụng nhiều cơ sở nhà, đất phục vụ trực tiếp cho cộng đồng và an sinh xã hội theo đúng định hướng của Đảng; tăng cường bố trí nguồn lực bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành chính quyền 3 cấp.

Thứ sáu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

"Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai, biến động kinh tế và áp lực triển khai khối lượng công việc rất lớn, hệ thống đã chứng minh được tính hiệu quả, tạo xung lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định. Năm 2025, cả nước hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu và đạt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của cả giai đoạn 2021-2025. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và sự vận hành hiệu quả của hệ thống chính trị theo mô hình mới", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Dù vậy, qua tổng hợp đánh giá sơ kết của các cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống thể chế, pháp luật hiện hành chưa thật sự đồng bộ; việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chưa gắn đầy đủ với nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện; Công tác quản lý tài chính, tài sản công và cơ sở vật chất phục vụ làm việc còn nhiều bất cập.

Khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, khẳng định, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ khó, phức tạp, nhạy cảm và chưa có tiền lệ, nhưng thực tiễn đã chứng minh bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Qua 1 năm vận hành mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện đây thực sự là bước phát triển cả về lý luận và thực tiễn; chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Đây là nền tảng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền với kiểm soát quyền lực.

Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, giảm các khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách, phục vụ phát triển; tối ưu hóa không gian kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững quốc phòng, an ninh. Tinh thần chủ động, tự quản, tự chịu trách nhiệm ở cơ sở được phát huy; các xã, phường, khu vực từng bước trở thành trung tâm điều hành mới, gần dân, sát dân, giảm chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế và khát vọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến lớn về cấu trúc hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết thời gian tới vẫn tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sẽ kết thúc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình; chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai về UBND cấp xã để cấp xã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường, khu và từ cấp tỉnh về cấp xã

Xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương; giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh.

Trong một số nội dung trọng tâm cần thực hiện có nội dung đáng chú ý là việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn vị trí việc làm để bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chất lượng, đúng chuyên môn; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích cán bộ chủ động tự học tập, cập nhật kiến thức.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh media.quochoi

Điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường, khu và từ cấp tỉnh về cấp xã để khắc phục tận gốc tình trạng mất cân đối nhân lực, cục bộ địa phương; bố trí đúng năng lực, sở trường sau sắp xếp; kiên quyết chấm dứt tình trạng lựa chọn địa bàn và vị trí công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Các đơn vị hành chính khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm không có khâu trung gian, không chồng chéo nhiệm vụ; xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp; bảo đảm cấp xã là trung tâm vận hành tại cơ sở.

Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, thủ trưởng các bộ, ban, ngành Trung ương có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực chặt chẽ; bảo đảm Trung ương tập trung hoạch định chiến lược, xây dựng thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát; địa phương chủ động kiến tạo, tổ chức thực thi và chịu trách nhiệm.