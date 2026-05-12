Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương

Thứ Ba, 21:31, 12/05/2026
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW, ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm KHXH và KHCN phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới (Tờ trình số 16-TTr/BTCTW, ngày 22/4/2026), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định số 377-QĐ/TW, ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị đối với các chức danh: "Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam" từ "Chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan của Trung ương Đảng" lên "Chức danh cán bộ do Ban Bí thư quyết định".

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Duy Linh)

2. Đồng ý điều chỉnh các chức danh lãnh đạo các cơ quan Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tại Quy định số 368-QĐ/TW, ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị như sau:

- "Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam" từ bậc 2 lên bậc 1 Nhóm II (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý).

- "Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam" từ bậc 1 Nhóm IV (khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý) lên bậc 1 Nhóm III (các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý).

3. Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa về tiêu chuẩn chức danh; rà soát, đánh giá đối với các đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì xin chủ trương trước khi thực hiện quy trình nhân sự để trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền; trường hợp nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, sẽ xem xét bố trí công tác phù hợp.

4. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy 5 cơ quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo theo phân cấp quản lý; đánh giá, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện quy trình nhân sự để xem xét, quyết định việc bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.

Bộ Chính trị quy định vị trí chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 368 về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị. Ban hành kèm theo Quy định là Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Tag: Bộ Chính trị Ban Bí thư Ban Tổ chức Trung ương cơ quan báo chí quốc gia Thông tấn xã Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chính quyền địa phương hai cấp: Cán bộ xã loay hoay giữa quản lý và phục vụ

VOV.VN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đội ngũ cán bộ cấp xã đối mặt nhiều áp lực do khối lượng công việc tăng, trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Thực tế tại Hà Nội và Thái Nguyên cho thấy, đây vẫn là "điểm nghẽn" trong mô hình mới.

Đề xuất Ủy ban KTTƯ kiểm soát tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

VOV.VN - Theo dự thảo luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

