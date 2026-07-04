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Bộ Chính trị quy định thành phần tham dự, thời gian tổ chức Hội nghị Trung ương

Thứ Bảy, 12:25, 04/07/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định 206 của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định 206 gồm 17 điều, quy định cụ thể về thành phần tham gia, chế độ, thời gian tổ chức hội nghị, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị và nhiều vấn đề khác.

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Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể hồi tháng 3/2026.

Theo quy định, thành phần chính thức tham dự hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (gọi tắt là hội nghị) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (gồm chính thức và dự khuyết).

Khách mời của hội nghị là các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số đại biểu không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng). Danh sách khách mời do Thường trực Ban Bí thư quyết định.

Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số cán bộ không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo tại hội nghị.

Quy định cũng nêu, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập nhưng không thể tham dự hội nghị hoặc vắng một số buổi phải có văn bản báo cáo Thường trực Ban Bí thư.

Về chế độ, thời gian tổ chức hội nghị, quy định nêu rõ, căn cứ vào chương trình công tác và thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. 

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi cần thiết.

Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức) đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa.

Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị về việc triệu tập hội nghị, nội dung, chương trình hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo trước về thời gian dự kiến tổ chức ít nhất 15 ngày để đại biểu chủ động công tác.

Trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị

Quy định của Bộ Chính trị nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị. Theo đó các đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hội nghị.

Đồng thời chấp hành sự điều hành của chủ trì, điều hành hội nghị; biểu quyết những quyết định chung của Trung ương Đảng và cùng tập thể Trung ương Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quyết định đó.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, góp ý kiến vào các đề án, báo cáo, các vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các khách mời của hội nghị tham gia thảo luận tại tổ, khi Bộ Chính trị đề nghị thì thảo luận tại hội trường.

Sau hội nghị, các Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Quy định của Bộ Chính trị nêu cụ thể về chương trình hội nghị. Việc bầu cử tại hội nghị thực hiện theo quy định về công tác bầu cử trong Đảng.

Hội nghị quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín và bằng giơ tay.

Căn cứ các quy định có liên quan, chủ trì điều hành xin ý kiến Trung ương Đảng quyết định hình thức biểu quyết phù hợp. Hình thức biểu quyết điện tử có thể sử dụng trong trường hợp hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc khi đủ điều kiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định...

Liên quan thông tin về hội nghị, theo quy định báo chí đưa tin phiên khai mạc, phiên bế mạc và một số nội dung thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ. Sau hội nghị, Trung ương Đảng giao Ban Bí thư chỉ đạo việc thông báo kết quả và nội dung hội nghị.

Thông tin về hội nghị được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất, tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề mới, các chủ trương, quyết sách lớn.

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Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV

VOV.VN - Báo Điện tử TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kim Anh/VOV.VN
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