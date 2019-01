Bộ Công an: Thông tin liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son trên mạng không chính xác

Chiều nay (4/1), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo. Ảnh buổi họp báo thông báo tính hình, kết quả công tác công an năm 2018 do Bộ Công an tổ chức chiều 4/1.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả điều tra của hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an (Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân) và thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son. Trả lời báo chí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, việc khởi tố 2 cựu Thứ trưởng vừa qua trên Cổng thông tin của Bộ đã đăng rõ, vi phạm điều nào và liên quan vụ án nào.

Về câu hỏi liên quan đến ông Nguyễn Bắc Son, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã có quan điểm với các cơ quan truyền thông báo chí về vụ việc này và đưa lên Cổng Thông tin Bộ Công an. Do vậy, khi Cổng Thông tin chưa đăng chỉ có thông tin trên mạng xã hội thì đó là thông tin chưa chính xác.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Kỳ họp 26, khi xem xét dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Bắc Son chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm./. Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Nguyễn Bắc Son VOV.VN -Ngày 22/10, tại phiên họp trù bị của Kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo với Quốc hội việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son. Cách chức Ủy viên Trung ương đối với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son VOV.VN -Trung ương quyết định cách chức Uỷ viên Trung ương đối với ông Nguyễn Bắc Son và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh. Đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ TTTT.