Bổ nhiệm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng 2 đồng chí được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời khẳng định việc bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Kim Bình và Đại tá Võ Tấn Tài

Đối với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, sau khi hoàn thành bàn giao, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ năm 2026; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.