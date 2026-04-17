中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bổ nhiệm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 17:57, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Gia Lai, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. 

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 chúc mừng 2 đồng chí được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời khẳng định việc bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị.  

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Mai Kim Bình và Đại tá Võ Tấn Tài

Đối với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, sau khi hoàn thành bàn giao, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ năm 2026; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 6/11, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có mặt tại tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, tháp tùng đoàn công tác.

 

CTV Văn Viễn/VOV-Miền Trung
Tag: Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi Đại tá Mai Kim Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ra quân huấn luyện và thi đua trong đợt bầu cử
VOV.VN - Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Trước tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép xuất hiện nhiều, nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không dân dụng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại sân bay Đà Nẵng.

VOV.VN - Việc hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở là nhiệm vụ của Quân đội cũng là "mệnh lệnh từ trái tim", góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội