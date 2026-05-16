Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong Quý III/2026

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105/NQ-CP. Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong Quý III/2026.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung hoàn thiện thể chế theo phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và y tế.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo định hướng của Trung ương và yêu cầu tại Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế phù hợp với tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế tại địa phương.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, UBND cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền.

Đối với Trung tâm phát triển quỹ đất, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, việc sắp xếp, kiện toàn tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.