中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong Quý III/2026

Thứ Bảy, 22:44, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành trong Quý III/2026.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105/NQ-CP. Theo đó, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong Quý III/2026.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

bo noi vu yeu cau hoan thanh sap xep don vi su nghiep cong lap trong quy iii 2026 hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung hoàn thiện thể chế theo phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục và y tế.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp và thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo định hướng của Trung ương và yêu cầu tại Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế phù hợp với tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực và điều kiện thực tế tại địa phương.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp, UBND cấp tỉnh căn cứ định hướng quy định tối đa số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở tại Nghị quyết số 105/NQ-CP để quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại theo thẩm quyền.

Đối với Trung tâm phát triển quỹ đất, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, việc sắp xếp, kiện toàn tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

PV/VOV.VN
Tag: Bộ Nội vụ sắp xếp đơn vị hành chính sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn sắp xếp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xuất bản cuốn sách về đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp
Xuất bản cuốn sách về đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp

VOV.VN - Nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Xuất bản cuốn sách về đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp

Xuất bản cuốn sách về đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp

VOV.VN - Nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Đồng Tháp tăng cường quản lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
Đồng Tháp tăng cường quản lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng Tháp tăng cường quản lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đồng Tháp tăng cường quản lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp, xử lý dứt điểm nhà đất công dôi dư sau thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai phương án xử lý đối với 525 cơ sở nhà đất để tránh hư hỏng, lãng phí.

Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp, xử lý dứt điểm nhà đất công dôi dư sau thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai phương án xử lý đối với 525 cơ sở nhà đất để tránh hư hỏng, lãng phí.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội