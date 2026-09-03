Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

Công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025), Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp địa phương đã quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định này; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại khoản 1, khoản 2 Văn bản số 8183/VPCP-TCCV nêu trên.

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Đối với các bộ, cơ quan, địa phương nêu tại khoản 1 Văn bản số 8183/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đề nghị cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước về các nội dung liên quan; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ các trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, trong quá trình thực hiện tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra về kết quả thực hiện nêu trên, trường hợp phát hiện sai sót thì báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đồng thời, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9/2026 để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.