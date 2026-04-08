Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Thứ Tư, 12:50, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Minh Sơn sinh ngày: 25/9/1969; Quê quán: Tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa, học hàm Phó Giáo sư (được phong năm 2006); sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh.

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 2000 - 2014: Giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 4/2014: Giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 7/2015: Được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 8/2020: Giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 10/2020 - tháng 9/2025: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 21/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3/9/2025: Theo Quyết định số 1885/QĐ-TTg, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 27/2/2026: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 356/QĐ-TTg điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2026-2031.

Cao Thắng/VOV.VN
Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn
Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn

VOV.VN - Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn.

Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn

Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn

VOV.VN - Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Điểm chuẩn cao do bất cập trong cộng điểm ưu tiên
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Điểm chuẩn cao do bất cập trong cộng điểm ưu tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, hiện tượng điểm chuẩn cao hơn cả điểm thủ khoa một phần do chính sách cộng điểm ưu tiên chưa thực sự công bằng đối với những ngành có tính cạnh tranh cao.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Điểm chuẩn cao do bất cập trong cộng điểm ưu tiên

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Điểm chuẩn cao do bất cập trong cộng điểm ưu tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, hiện tượng điểm chuẩn cao hơn cả điểm thủ khoa một phần do chính sách cộng điểm ưu tiên chưa thực sự công bằng đối với những ngành có tính cạnh tranh cao.

