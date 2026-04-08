Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Ông Hoàng Minh Sơn sinh ngày: 25/9/1969; Quê quán: Tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa, học hàm Phó Giáo sư (được phong năm 2006); sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh.

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 2000 - 2014: Giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 4/2014: Giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 7/2015: Được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 8/2020: Giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 10/2020 - tháng 9/2025: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 21/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3/9/2025: Theo Quyết định số 1885/QĐ-TTg, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 27/2/2026: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 356/QĐ-TTg điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2026-2031.