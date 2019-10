Sáng 21/10, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự diễn đàn.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Tại phiên toàn thể thứ 2 với chủ đề Quản lý rủi ro về an ninh tại châu Á – Thái Bình Dương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm.



Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, môi trường chính trị và an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức và những rủi ro an ninh, bao gồm cả những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.



Để quản lý tốt các rủi ro an ninh khu vực, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu lên 4 yêu cầu. Đó là: Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ quốc tế cũng như trong giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng; Phát huy trách nhiệm của các nước lớn; Phát huy tốt vai trò, hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương và đa phương trong xây dựng lòng tin và quản lý an ninh khu vực; Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

“Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế; nghiêm chỉnh chấp hành Hiến chương LHQ, các nghị quyết của HĐBA, thỏa thuận tại cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh quốc tế và khu vực, trong đó có ADMM+; đó vừa là yếu tố đảm bảo sự công bằng, khách quan trong quan hệ giữa các nước và đặc biệt là trong xử lý các mâu thuẫn, bất đồng; đồng thời cũng là đặc trưng của một xã hội văn minh và phát triển mà chúng ta đang hướng đến, ở đó không có cường quyền và áp đặt”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Diễn đàn.



Liên quan đến Biển Đông, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đây là khu vực chứa đựng nhiều rủi ro an ninh do tác động của nhiều yếu tố, như cạnh tranh giữa các nước lớn; tranh chấp chủ quyền; các vấn đề an ninh phi truyền thống. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, nếu không được xử lý tốt sẽ tác động đến hòa bình, ổn định tại khu vực, làm xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, cản trở những nỗ lực hợp tác của khu vực. Lập trường của Việt Nam là ủng hộ và bảo vệ quyền tự do đi lại, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).



“Vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích hợp pháp của mỗi nước với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực cùng các nước thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng Biển Đông thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển, vì lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, an ninh, ổn định của Trung Quốc và các nước ASEAN không thể tách rời nhau. Chính vì vậy, hai bên luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng.



Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc đối với hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác do ASEAN giữ vai trò trung tâm và những đề xuất, sáng kiến hợp tác giữa hai bên nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì lợi ích của mỗi nước và cả khu vực.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng phát biểu rằng, trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phải được kiên trì xử lý theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, bước sang năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao sự ủng hộ, hợp tác thiết thực của tất cả các nước trong và ngoài khu vực để hoàn thành tốt những trọng trách mới.



Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh là diễn đàn được tổ chức hằng năm, thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9 bế mạc vào ngày 22/10./