Bộ trưởng Tô Lâm: Cán bộ, chiến sĩ CAND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện

Sáng 16/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020) 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Phú)

Đến dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm chủ trì buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Tô Lâm đã ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (CAND).

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng, giành thắng lợi trong cả nước, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngay từ buổi sơ khai của chính quyền Cách mạng, các tổ chức đầu tiên của CAND được thành lập ở cả ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ.

Ba tổ chức này là tiền thân của lực lượng CAND, tuy tên gọi khác nhau nhưng làm chung một nhiệm vụ: bảo vệ trật tự trị an trong xã hội, trấn áp lực lượng phản Cách mạng, bảo vệ Đảng và Chính quyền.

Nhờ sự hiệp đồng, phối hợp hiệu quả với lực lượng Quân đội Nhân dân, các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng CAND luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

"75 năm chứng kiến sự xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, đã bồi đắp nên những truyền thống vẻ vang: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân; chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Lực lượng CAND từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư." - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND suốt 75 năm qua đã được tô thắm bởi máu đào của 20.000 liệt sĩ, thương binh trong lực lượng. Những người đã cống hiến máu xương để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ trưởng Tô Lâm và các vị đại biểu trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Cùng với đó là những chiến công oanh liệt, những cống hiến, hy sinh thầm lặng của hàng chục nghìn người có công với Cách mạng và lớp lớp cán bộ, chiến sĩ công an qua các thế hệ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và dành tặng những phần thưởng cao quý.



Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng CAND.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ trưởng Tô Lâm và các vị đại biểu trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an./.