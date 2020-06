Bộ trưởng Tô Lâm: “Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công an vi phạm“

Ngày 29/6, tại Hội trường Bộ Công an (Yết Kiêu, Hà Nội), Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Công an nhân dân trong tình hình mới". Hội thảo được tường thuật trực tuyến tại điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội thảo. (Ảnh: Trọng Phú)

Chủ trì hội thảo là Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Quyền Giám đốc,Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái, nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân. Đồng thời tiến hành tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ Công an với nhân dân, chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo.

Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên công an vi phạm, theo Bộ trưởng Tô Lâm phải tiến hành xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm điều lệnh, quy chế công tác, tác phong làm việc thụ động, xa rời cơ sở...

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: "Xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên Công an nhân dân vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tồ chức cơ sờ đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quàn lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú".



Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng nêu rõ, một trong những nguyên nhân quan trọng để Đảng và Nhân dân ta làm nên kỳ tích và có những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước là do Đảng ta đã đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, thấm nhuần đạo đức cách mạng, được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, được giao công việc gì cũng có gắng hoàn thành tốt nhất.

"Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an phải không ngừng rèn luyện để trở thành tấm gương sáng cho quần chúng noi theo" - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhắc lại: Lực lượng Công an Nhân dân do Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và lãnh đạo. Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư căn dặn, chỉ rõ nội dung tư cách người Công an cách mạng, với các tiêu chí cụ thể, bao hàm sáu mối quan hệ: đối với bản thân, đồng đội, Chính phủ, nhân dân, với nhiệm vụ công tác và với kẻ địch.

Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. "Lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc".

Hội thảo đã nhận được 121 bài viết, tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật… Trong những bài viết, tham luận này nêu bật được tinh thần vượt qua gian khổ, đấu tranh anh dũng vì sự nghiệp Cách mạng trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân.

Hội thảo diễn ra trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác đánh giá cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp trong Công an nhân dân nói riêng và toàn Đảng nói chung./.