Các nước tiếp tục chia buồn về sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Sinhgapore, Thái Lan, Hàn Quốc đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.



1. Quốc vương runei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã có Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Điện chia buồn, Quốc vương bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; tin tưởng những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho hòa bình và ổn định của đất nước sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ.



2. Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Thư chia buồn, Tổng thống Singapore Halimah Yacob bày tỏ, Singapore chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần, coi đây là sự mất mát to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Halimah Yacob nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Xinh-ga-po và Việt Nam, trong đó có việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đầu tiên vào năm 1996, dự án đã trở thành biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

3. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong Điện chia buồn, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần; nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng khẳng định vai trò của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Thái Lan và Việt Nam.



4. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Điện chia buồn, Tổng thống Mun Che In thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; đánh giá cao sự đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với quan hệ hữu nghị hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhấn mạnh sự nghiệp và những cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước./.