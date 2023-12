Campuchia luôn nhớ sự giúp đỡ trong sáng của Việt Nam nhằm lật đổ chế độ Pol Pot

Tham dự lễ kỷ niệm, có các vị lãnh đạo CPP, Chính phủ, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, chức sắc các tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng đại sứ các nước và đại diện một số tổ chức quốc tế tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Samdech Men Sam An nêu lại lịch sử ra đời của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, tiền thân của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia hiện nay.

Ngày 02/12/1978, tại huyện Snuol, tỉnh Kratie (giáp tỉnh Bình Phước của Việt Nam), với sự giúp đỡ của Việt Nam, những người Campuchia yêu nước đã thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, tập hợp nhân dân cùng nhau đứng lên đấu tranh, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu dân tộc thoát khỏi họa diệt vong.

“Đây không chỉ là sự kiện lịch sử đánh dấu sự tái sinh của đất nước và người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mà còn khẳng định sự đóng góp to lớn cùng Chính phủ và đảng Nhân dân Campuchia trong việc khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước”- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Men Sam An nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Men Sam An phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Campuchia, bà Men Sam An bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới các nước bạn và cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Campuchia từ thời kỳ cứu nước đến ngày nay. Bà khẳng định: “Người dân Campuchia sẽ nhớ mãi công ơn to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam đã giành sự ủng hộ, giúp đỡ trong sáng cho Campuchia nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn cản chế độ bạo tàn này quay trở lại.”

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia diễn ra trong bối cảnh nhân dân đất nước Chùa Tháp được sống trong hòa bình, hạnh phúc và được hưởng những thành quả phát triển trên mọi lĩnh vực.

“45 năm qua, tinh thần 2/12 và 7/1 khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân chúng ta đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, tạo nên những thành tựu vĩ đại cho đất nước. Dưới ánh sáng của hòa bình, tự do, ý thức dân tộc và trong lập trường gắn với vận mệnh chung của toàn thể nhân dân, tin tưởng rằng sẽ không xảy ra thảm họa như trong quá khứ”, Bà Men Sam An nêu rõ.

Nhân dịp này, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia kêu gọi lãnh đạo Đảng, cán bộ viên chức nhà nước và toàn thể thành viên Mặt trận nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững truyền thống yêu nước, mang hết sức mình phụng sự đất nước theo đường lối của CPP và cương lĩnh của Chính phủ Hoàng gia. Đó là mục tiêu, lý tưởng không thay đổi của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia.