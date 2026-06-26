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Cần Thơ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng

Thứ Sáu, 15:39, 26/06/2026
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VOV.VN - Hôm nay (26/6), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố; quá trình thực hiện luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và mục tiêu phát triển của thành phố.

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Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã triển khai 39/68 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 133 tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 57,35%; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai 15/27 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 55,56%.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng (khiển trách) và 57 đảng viên (trong đó khiển trách 48, cảnh cáo 4, khai trừ 5); Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng (cảnh cáo) và 52 đảng viên (trong đó khiển trách 22, cảnh cáo 10, khai trừ 20). Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng; cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

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Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, qua đó đã góp phần quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế để cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm khắc phục trong thời gian tới, như về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều; tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số nơi còn hạn chế; công tác theo dõi, nắm tình hình tại địa phương ở một số lĩnh vực chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã đề ra trong năm 2026, một số việc triển khai còn chậm, chưa tốt, chất lượng nội dung còn chung chung, chưa đảm bảo và phù hợp với thực tế...

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần quan tâm đến công tác nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm, sai phạm; cần chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra; phải thường xuyên giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát (hậu kiểm tra).

"Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Thành ủy với ba quan điểm, hai mục tiêu. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; nâng cao năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; ngăn chặn, đẩy lùi các sai phạm. Đồng thời, với tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chú ý là việc chuyển từ tư duy kiểm tra để xử lý sang tư duy giám sát để phòng ngừa, cảnh báo", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

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Cần Thơ: Sắp xếp lại ấp, khu vực đồng thuận từ cơ sở

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu vực trên địa bàn thành phố năm 2026. Tại xã Thạnh Thới An, công tác này đang được triển khai khẩn trương, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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