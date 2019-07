Chân dung 4 Bí thư tỉnh ủy 7X trẻ tuổi nhất nước hiện nay

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970. Giai đoạn 1992-1996 bà Xuân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang. Sau đó, bà Xuân là chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Bà Xuân lần lượt trải qua các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang;