Chi tiết trụ sở công an 99 xã, phường của tỉnh Bắc Ninh

Danh sách và địa chỉ trụ sở của 99 Công an xã, phường thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Công an phường Kinh Bắc - 89 Cao Lỗ Vương phường Kinh Bắc.

2. Công an phường Võ Cường - 212 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường.

3. Công an phường Vũ Ninh - cơ sở 1: số 628 Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh, và cơ sở 2: số 1 Phạm Sư Mạnh, phường Vũ Ninh.

Một trụ sở của Công an tỉnh Bắc Ninh tại phường Bắc Giang

4. Công an phường Hạp Lĩnh - cơ sở 1: số 2 Nguyễn Đoan Trung, phường Hạp Lĩnh, và cơ sở 2: khu Sơn, phường Hạp Lĩnh.

5. Công an phường Nam Sơn - đường Tam Giang, phường Nam Sơn.

6. Công an phường Từ Sơn - số 15 Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn.

7. Công an phường Tam Sơn - cơ sở 1: số 6, khu phố Tiêu Long, phường Tam Sơn, và cơ sở 2: đường Nghìn Việc Tốt, khu phố Tam Sơn, phường Tam Sơn.

8. Công an phường Đồng Nguyên - khu phố Trang Liệt, phường Đồng Nguyên.

9. Công an phường Phù Khê - đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Khê.

10. Công an phường Thuận Thành - đường Siêu Loại, phường Thuận Thành.

11. Công an phường Mão Điền - thôn Đại Mão, xã Mão Điền.

12. Công an phường Trạm Lộ - thôn Nội Trung, phường Trạm Lộ.

13. Công an phường Trí Quả - khu phố Tư Thế, phường Trí Quả.

14. Công an phường Song Liễu - khu phố Mãn Xá Đông, phường Song Liễu.

15. Công an phường Ninh Xá - cơ sở 1: thôn Kim Tháp, phường Ninh Xá, và cơ sở 2: khu phố Phủ, phường Ninh Xá.

16. Công an phường Quế Võ - đường Trần Hưng Đạo, khu 3, phường Quế Võ.

17. Công an phường Phương Liễu - đường gom quốc lộ 18, khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu.

18. Công an phường Nhân Hòa - cơ sở 1: khu phố Bất Phí, phường Nhân Hòa, và cơ sở 2: thôn Thống Hạ, phường Nhân Hòa.

Trụ sở Công an phường Kinh Bắc

19. Công an phường Đào Viên - cơ sở 1: thôn Long Khê, phường Đào Viên, và cơ sở 2: thôn Lầy, xã Đào Viên hoặc khu phố Hiền Lương, phường Đào Viên.

20. Công an phường Bồng Lai - thôn Trạc Nhiệt, phường Bồng Lai.

21. Công an xã Chi Lăng - thôn Quảng Lãm, xã Chi Lăng.

22. Công an xã Phù Lãng - thôn Vệ Xá, xã Phù Lãng.

23. Công an xã Yên Phong - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Yên Phong.

24. Công an xã Văn Môn - thôn Thọ Khê, xã Văn Môn.

25. Công an xã Tam Giang - cơ sở 1: thôn Yên Hậu, xã Tam Giang, và cơ sở 2: thôn Nguyệt Cầu, xã Tam Giang.

26. Công an xã Yên Trung - thôn Chân Lạc, xã Yên Trung.

27. Công an xã Tam Đa - cơ sở 1: thôn Phong Xá, xã Tam Đa, và cơ sở 2: thôn Đông Tảo, xã Tam Đa.

28. Công an xã Tiên Du - số 138 đường Hai Bà Trưng, xã Tiên Du.

29. Công an xã Liên Bão - thôn Kiều, xã Liên Bão.

30. Công an xã Tân Chi - thôn Tư Chi, xã Tân Chi.

31. Công an xã Đại Đồng - thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng.

32. Công an xã Phật Tích - cơ sở 1: thôn Thượng, xã Phật Tích, và cơ sở 2: thôn Ngô Xá, xã Phật Tích.

33. Công an xã Gia Bình - đường Nguyễn Văn Cừ, xã Gia Bình.

34. Công an xã Nhân Thắng - phố Bùng, xã Nhân Thắng.

35. Công an xã Đại Lai - thôn Chi Nhị, xã Đại Lai.

36. Công an xã Cao Đức - thôn Xuân Dương, xã Cao Đức.

37. Công an xã Đông Cứu - thôn Môn Quảng, xã Đông Cứu.

Trụ sở Công an phường Từ Sơn

38. Công an xã Lương Tài - số 24 Vũ Giới, xã Lương Tài.

39. Công an xã Lâm Thao - thôn Lâm Thao, xã Lâm Thao.

40. Công an xã Trung Chính - thôn Lương Xá, xã Trung Chính.

41. Công an xã Trung Kênh - thôn Lai Hạ, xã Trung Kênh.

42. Công an phường Bắc Giang - trụ sở chính: số 89 Lê Lai, phường Bắc Giang, và cơ sở 2: số 1 Trần Quốc Toản, phường Bắc Giang.

43. Công an phường Đa Mai - trụ sở chính: đường Phan Bội Châu, phường Đa Mai, và cơ sở 2: số 282 Thân Nhân Trung, phường Đa Mai.

44. Công an phường Tiền Phong - TDP Liên Sơn, phường Tiền Phong.

45. Công an phường Tân Tiến - TDP Hấn, phường Tân Tiến.

46. Công an phường Yên Dũng - TDP 2, phường Yên Dũng.

47. Công an phường Tân An - TDP Hương, phường Tân An.

48. Công an phường Cảnh Thụy - TDP 7, phường Cảnh Thụy.

49. Công an xã Đồng Việt - thôn Việt Thắng Làng, xã Đồng Việt.

50. Công an xã Hiệp Hòa - thôn Đông Ngàn, xã Hiệp Hòa.

51. Công an xã Xuân Cẩm - thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm.

52. Công an xã Hợp Thịnh - thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh.

53. Công an xã Hoàng Vân - thôn Ngọc Thành 2, xã Hoàng Vân.

54. Công an xã Tân Yên - TDP Hợp Tiến, xã Tân Yên.

Cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

55. Công an xã Nhã Nam - trụ sở chính: thôn Đanh, xã Nhã Nam, và cơ sở 2: số 293, TDP Tân Quang, xã Nhã Nam.

56. Công an xã Quang Trung - thôn Đài Sơn, xã Quang Trung.

57. Công an xã Phúc Hòa - thôn Sấu, xã Phúc Hòa.

58. Công an xã Ngọc Thiện - thôn Đồi Giềng, xã Ngọc Thiện.

59. Công an phường Việt Yên - số 437, TDP 2, phường Việt Yên.

60. Công an phường Nếnh - số 68, TDP Nam Ngạn, phường Nếnh

61. Công an phường Vân Hà - TDP Nhẫm Chợ, phường Vân Hà.

62. Công an phường Tự Lạn - TDP Hà, phường Tự Lạn.

63. Công an xã Bố Hạ - thôn Hòa Bình, xã Bố Hạ.

64. Công an xã Yên Thế - số 227, TDP Đề Nắm, xã Yên Thế.

65. Công an xã Xuân Lương - bản Nà Táng, xã Xuân Lương.

66. Công an xã Đồng Kỳ - thôn Đồng Tâm, xã Đồng Kỳ.

67. Công an xã Tam Tiến - trụ sở chính: thôn La Thành, xã Tam Tiến, và cơ sở 2: bản Trại Lốt, xã Tam Tiến.

68. Công an xã Lạng Giang - thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang.

69. Công an xã Tiên Lục - thôn Sâu, xã Tiên Lục.

70. Công an xã Tân Dĩnh - thôn Tiền, xã Tân Dĩnh.

71. Công an xã Mỹ Thái - thôn Hồng Giang, xã Mỹ Thái.

72. Công an xã Kép - thôn Kép 11, xã Kép.

73. Công an xã Biển Động - thôn Thuận A, xã Biển Động.

74. Công an xã Lục Ngạn - thôn Hạ Long, xã Lục Ngạn.

75. Công an xã Đèo Gia - trụ sở chính: thôn Xạ To, xã Đèo Gia, và cơ sở 2: thôn Đồng Con 1, xã Đèo Gia.

76. Công an xã Sơn Hải - trụ sở chính: thôn Khuôn Trang, xã Sơn Hải, và cơ sở 2: thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải.

77. Công an xã Tân Sơn - thôn phố Chợ, xã Tân Sơn.

78. Công an xã Biên Sơn - thôn Cầu Nhạc, xã Biên Sơn.

79. Công an xã Sa Lý - trụ sở chính: thôn Cả, xã Sa Lý, và cơ sở 2: thôn Xé Mòng, xã Sa Lý.

80. Công an xã Sơn Động - TDP 3, xã Sơn Động

81. Công an xã Tây Yên Tử - TDP Đoàn Kết, xã Tây Yên Tử.

82. Công an xã An Lạc - trụ sở chính: thôn Biểng, xã An Lạc, và cơ sở 2: thôn Chung Sơn, xã An Lạc.

83. Công an xã Tuấn Đạo - thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo.

84. Công an xã Dương Hưu - trụ sở chính: thôn Thanh Hương, xã Dương Hưu, và cơ sở 2: thôn Thoi, xã Dương Hưu.

85. Công an xã Yên Định - trụ sở chính: thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định, và cơ sở 2: thôn Trại Chùa, xã Yên Định.

86. Công an xã Đại Sơn - thôn Mới, xã Đại Sơn.

87. Công an xã Vân Sơn - trụ sở chính: thôn Phe, xã Vân Sơn, và cơ sở 2: thôn Sản, xã Vân Sơn.

88. Công an phường Chũ - TDP Trần Phú, phường Chũ.

89. Công an phường Phượng Sơn - TDP Ngọc Lương, phường Phượng Sơn.

90. Công an xã Kiên Lao - thôn Tân Thành, xã Kiên Lao.

91. Công an xã Nam Dương - thôn Tân Thành, xã Nam Dương.

92. Công an xã Lục Nam - TDP Nhiêu Thị, xã Lục Nam.

93. Công an xã Bắc Lũng - thôn Lưu, xã Bắc Lũng.

94. Công an xã Bảo Đài - thôn Thanh Giã 2, xã Bảo Đài.

95. Công an xã Lục Sơn - trụ sở chính: thôn Xóm Làng, xã Lục Sơn, và cơ sở 2: thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn.

96. Công an xã Trường Sơn - thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn.

97. Công an xã Cẩm Lý - trụ sở chính: thôn Dăm, xã Cẩm Lý, và cơ sở 2: thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý.

98. Công an xã Nghĩa Phương - trụ sở chính: thôn Đồng Man, xã Nghĩa Phương, và cơ sở 2: thôn Chùa, xã Nghĩa Phương.

99. Công an xã Đông Phú - trụ sở chính: thôn Tân Tiến, xã Đông Phú, và cơ sở 2: thôn Quan Một, xã Đông Phú.