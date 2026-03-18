Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu về phân cấp, phân quyền

Tọa đàm là cơ hội để các nhà hoạt động thực tiễn cùng các nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm trong hoạch định, tổ chức thực thi các chiến lược, chính sách định hình sắc sảo các định hướng, mô hình phát triển cho tương lai, đồng thời giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn hiện nay.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Lê Hải Bình, ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc, nhanh chóng và khó dự báo; những thách thức vốn hiện hữu đối với phát triển ở mọi quy mô toàn cầu, quốc gia, hay địa phương, ngày càng trở nên căng thẳng hơn, các yêu cầu đối với cải thiện năng lực quản trị quốc gia càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết; trong đó có xu hướng phổ biến là tăng cường phân cấp, phân quyền nhằm xây dựng, vận hành được một nền quản trị quốc gia năng động, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tốt tính năng động, sáng tạo của địa phương nhằm lắng nghe tốt hơn và đáp ứng nhu cầu tốt hơn trông đợi của công dân và doanh nghiệp.

Tọa đàm: “Thực hiện thành công phân cấp trong kỷ nguyên số: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu”.

Tại Việt Nam Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định tầm nhìn, giá trị và mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực và tích cực tổ chức thực hiện các quyết sách chiến lược bao gồm việc hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trao quyền , cải cách nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, gần dân, sát dân.

“Cốt lõi của phân cấp không nằm ở việc chuyển giao quyền đơn thuần, mà ở thiết kế được một hệ thống thể chế và vận hành một khuôn khổ chính sách bảo đảm sự cân bằng giữa kiểm soát quyền lực với phát huy sự năng động, sáng tạo; tự chủ của địa phương; giữa phân quyền và tính thống nhất của quốc gia. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức, bộ máy và thể chế, chuyển từ hệ thống chính quyền 4 cấp sang 3 cấp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn phân cấp ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Điều này được truyền lực mạnh mẽ bởi quá trình chuyển đổi số quốc gia với các cơ sở qua trọng cho thay đổi tư duy, phương thức và hiệu suất công vụ cũng như sự tham gia và đồng sáng tạo của người dân vào quá trình phát triển", PGS.TS Lê Hải Bình nêu ý kiến.

PGS.TS Lê Hải Bình phát biểu khai mạc.

Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi chia sẻ: “Kinh nghiệm của Thụy Điển cho thấy phân cấp được hỗ trợ bởi minh bạch số, không đồng nghĩa với mất khả năng giám sát; mà là tăng cường độ chính xác trong quản lý hành chính. Khi trao cho chính quyền địa phương, các công cụ số và quyền tự chủ để quản lý ngân sách và dịch vụ của họ, chúng ta không chỉ nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - mà còn khơi dậy sự đổi mới từ cơ sở. Khi Việt Nam đối mặt với tình trạng già hóa dân số, những cải cách chủ động và dựa trên bằng chứng dữ liệu là hết sức cần thiết. Phúc lợi bền vững không phải gánh nặng, mà là khoản đầu tư chiến lược cho cả cân bằng tài khóa và ổn định xã hội. Thật đáng khích lệ khi thấy Việt Nam theo đuổi tinh thần tinh gọn hóa và quản trị số”.

Tại tọa đàm các đại biểu tập trung trao đổi và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của phân cấp trong quản trị nhà nước hiện đại; Phân tích thực trạng phân cấp ở Việt Nam, các quan điểm, chính sách, các thành tựu, và những thách thức - cả hiện hữu và tiềm năng; từ đó đề xuất những lĩnh vực nên tiếp tục phân quyền mạnh hơn; những điều kiện thể chế nào cần được thiết lập để bảo đảm phân quyền hiệu quả và làm thế nào để nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương.

Các chuyên gia đến từ quốc gia Bắc Âu chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn tốt, cũng như bài học rút ra trong việc thiết kế thể chế phân cấp; cải thiện quản trị quốc gia, quản trị địa phương, phát huy các cơ chế số, công cụ số trong bối cảnh phân cấp để đảm bảo phúc lợi, tài chính công, đặc biệt là hệ thống thuế, … Trên cơ sở đó cùng tìm kiếm, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền ở Việt Nam trong thời gian tới.

Hội đồng Bắc Âu, được thành lập năm 1952, là cơ quan chính thức cho hợp tác liên nghị viện giữa các quốc gia Bắc Âu. Hội đồng bao gồm 87 đại diện từ Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, cũng như từ các vùng tự trị quần đảo Faroe, Greenland và Åland.