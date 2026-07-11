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Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục trước ngày 30/8

Thứ Bảy, 10:06, 11/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8/2026. Hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp. Khẩn trương tuyển dụng, rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 180/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8/2026.

Cụ thể, về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027.

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Ảnh minh họa

Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8/2026

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được khẩn trương triển khai những công việc sau đây:

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hànhtiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; nghiên cứu, hướng dẫn thí điểm các mô hình quản trị giáo dục mới, phù hợp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30/8/2026. 

Hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; bảo đảm đủ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Chủ trì hướng dẫn các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các rủi ro đổi với học sinh trên không gian mạng.

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển giáo viên; ưu tiên tăng cường giáo viên trực tiếp giảng dạy, giảm khâu trung gian, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026- 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng ngày 5/9/2026 bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.

Khẩn trương tuyển dụng, rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã, phường, từng cơ sở giáo dục

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố: Chịu trách nhiệm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và an toàn công trình trường học trước năm học mới; rà soát, xử lý kịp thời các công trình xuống cấp, mất an toàn.

Khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao; rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã, phường, từng cơ sở giáo dục; ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh; chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng; xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để xảy ra vụ việc nghiêm trọng trong cơ sở giáo dục.

Không để tình trạng đô thị phát triển nhưng thiếu trường, thiếu lớp

Rà soát quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học; bố trí đồng bộ trường học với hạ tầng xã hội, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư; không để tình trạng đô thị phát triển nhưng thiếu trường, thiếu lớp.

Đổi với các trường phổ thông liên cấp nội trú tại xã biên giới đất liền, phải bảo đảm tiến độ xây dựng, đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị dạy học và phương án vận hành sau đầu tư.

Chủ động rà soát các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư để đề xuất, tổ chức chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Chính phủ đề nghị đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục để chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; bảo đảm chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà trường, từng địa phương, nhất là về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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