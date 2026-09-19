Chính phủ yêu cầu hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết trước ngày 21/9

Tại Nghị quyết, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết được trình tại phiên họp, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Đây là những dự án có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ và Công an trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng tại phiên họp.

Các bộ phải khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật, nghị quyết theo quy định, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21/9/2026 để trình Quốc hội.

Lấy ý kiến người dân về 3 dự án luật qua VNeID

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Việc lấy ý kiến phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, hiệu quả. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân và công khai, minh bạch nội dung này.

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo, trong đó tập trung vào các quy định về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ chế xử lý chênh lệch địa tô, đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong bồi thường, tái định cư; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, kết nối dữ liệu đất đai theo hướng minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền và bảo đảm đồng bộ với các dự án Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các luật liên quan.

Làm rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng.

Dự thảo cũng phải quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, trong đó làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, như quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và nghĩa vụ tài chính khi xây dựng mới.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định về nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính, đối tượng được hưởng ưu đãi; đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển và tiếp cận nhà ở. Đồng thời, cần có biện pháp ngăn ngừa đầu cơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chế tài xử lý tương ứng.

Đưa thị trường bất động sản thành kênh phân bổ đất đai minh bạch

Với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế để thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Dự thảo cần rà soát các quy định về quản lý thị trường, chống đầu cơ, thao túng; huy động vốn, công khai thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua nhà.

Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu kết nối, chia sẻ dữ liệu bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thị trường.

Rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ yêu cầu tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, khoa học - công nghệ, năng lượng.

Bộ Tài chính và Bộ Công Thương được giao đánh giá mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát tổng thể nhu cầu, số lượng sách giáo khoa còn thiếu trong cả nước và có giải pháp cung ứng ngay, xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc cung ứng suất ăn học đường, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm dinh dưỡng, chất lượng, an toàn thực phẩm và sức khỏe học sinh.

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về thuốc, thiết bị y tế, đổi mới phương thức quản lý, cắt giảm khâu trung gian trong cung ứng, bảo đảm cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận thuốc, thiết bị y tế có chất lượng với giá phù hợp.