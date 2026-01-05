Chính quyền địa phương 2 cấp tạo chuyển biến sắc nét từ cơ sở

Mỗi trưởng xóm là một cộng tác viên địa chính

Ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là dấu mốc đặc biệt đối với chính quyền cơ sở.

Theo ông Hải, dù có không ít áp lực do thay đổi về tổ chức và quy trình, song với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đồng lòng của đội ngũ cán bộ, bộ máy đã nhanh chóng bắt nhịp, bảo đảm mọi hoạt động tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, không gián đoạn.

"Chúng tôi cảm nhận rất rõ sự kỳ vọng của người dân và cấp trên. Cảm xúc chung là phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm đưa mô hình thực sự đi vào cuộc sống", ông Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điểm nổi bật trong những ngày đầu triển khai là tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều cán bộ sẵn sàng làm thêm giờ, làm việc cả ngày nghỉ để kịp thời giải quyết hồ sơ cho người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Đại Từ nhấn mạnh, sau nửa năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, lợi ích dễ nhận thấy nhất là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm tình trạng chồng chéo, vòng vo. Việc phân cấp, giao quyền mạnh cho cơ sở giúp nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại xã, hạn chế phải chuyển qua nhiều cấp trung gian. Người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời cảm nhận rõ sự gần gũi, trách nhiệm và thái độ phục vụ tích cực của cán bộ địa phương.

Đáng chú ý, xã chú trọng giải quyết các tồn tại về đất đai ngay từ cơ sở, triển khai lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phương châm "mỗi trưởng xóm là một cộng tác viên địa chính", hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Chính quyền cấp xã gần dân, sát dân hơn

Tại xã Vạn Phú, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã cho biết, những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mang lại nhiều cảm xúc đan xen. Theo ông Hưng, mô hình mới đã giúp tinh gọn bộ máy, tăng tính chủ động của chính quyền cấp xã, tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng các công việc của người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở.

Sau 6 tháng triển khai, các thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại xã, hạn chế việc đi lại nhiều lần lên cấp trên. Chính quyền cấp xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nhiều vấn đề phát sinh được xử lý ngay từ đầu, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cũng thẳng thắn nhìn nhận, số lượng cán bộ, công chức hiện còn thiếu, nhất là ở các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, đất đai, chuyển đổi số, đòi hỏi tỉnh tiếp tục có giải pháp hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

Đánh giá tổng thể việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Trọng Tài - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã tác động trực tiếp, tích cực đến hoạt động quản lý Nhà nước ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Trọng Tài cho rằng, khối lượng công việc tại cơ sở tăng, trong khi năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lâu dài để mô hình phát huy hiệu quả bền vững.

Theo Sở Nội vụ Thái Nguyên, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã tổ chức 309 lớp bồi dưỡng, tập huấn, với 43.550 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia, tập trung vào đào tạo theo vị trí việc làm, đúng nhu cầu thực tiễn.

Ông Tài nhấn mạnh, Thái Nguyễn sẽ tiếp tục chuẩn hóa, số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngành nội vụ Thái Nguyên xác định rõ thông điệp xuyên suốt: tinh gọn bộ máy là để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân tốt hơn; lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ làm thước đo hiệu quả của việc sắp xếp, kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp.

Thực tiễn tại Thái Nguyên cho thấy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ giúp bộ máy vận hành hiệu quả hơn, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.